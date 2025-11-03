Дело Зимы зависло: полиция месяцами не передает в суд материалы уголовного производства против главного юриста НБУ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 17376 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 22339 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 22344 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 21650 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 20103 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24794 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39717 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71221 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70079 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56780 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 27624 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 24311 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 22109 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 24545 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 23133 просмотра
публикации
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 9056 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 18818 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 23474 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71212 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 3900 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 6804 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 23097 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 44442 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 94584 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Шахед-136

Дело Зимы зависло: полиция месяцами не передает в суд материалы уголовного производства против главного юриста НБУ

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Печерский райсуд Киева не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против директора юрдепартамента НБУ Александра Зимы из-за непредставления полицией материалов. Заседание отложено до 11 ноября, суд в очередной раз требует материалы.

Дело Зимы зависло: полиция месяцами не передает в суд материалы уголовного производства против главного юриста НБУ

Печерский районный суд Киева уже четвертый месяц не может рассмотреть жалобу потерпевших на решение следователя о закрытии уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александры Зимы из-за того, что полиция не предоставляет суду материалы дела, пишет УНН

Суд в очередной раз не смог рассмотреть жалобу потерпевшей стороны, а именно - соучредительницы банка "Конкорд" Елены Соседки, на закрытие уголовного производства против главного юриста НБУ Александра Зимы из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Из-за того, что следователи Печерского районного управления полиции снова не направили материалы дела, заседание было отложено до 11 ноября.

Стоит отметить, что суд в очередной раз обратился к правоохранителям с требованием предоставить материалы уголовного производства.

По мнению бывшего заместителя генерального прокурора, адвоката Алексея Баганца, такая ситуация может свидетельствовать о заинтересованности правоохранителей или же иметь признаки незаконного влияния на них.

Добавим

Ранее в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в ответ на запрос УНН подтвердили, что следователь закрыл уголовное производство относительно вероятного злоупотребления Александром Зимой властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Дело было закрыто из-за якобы отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка, которая была признана потерпевшей по этому делу, в комментарии УНН рассказала, что планирует обжаловать постановление следователя о закрытии уголовного производства. В то же время в Киевской городской прокуратуре в ответ на запрос УНН сообщили, что планируют выяснить законность закрытия уголовного производства против Зимы.

Напомним

Уголовное дело против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал обжаловать штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Конкорд Банк
Елена Соседка
Национальный банк Украины
Киев