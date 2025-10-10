Трамп дав особисту гарантію, що Ізраїль не відновить військову операцію у секторі Газа – Axios

Коли перемовини щодо мирної угоди в Газі наближалися до фінішу, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надав особисту гарантію, що він не дозволить Ізраїлю відмовитися від мирної угоди та відновити війну. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

За інформацією двох американських посадовців, запевнення Трампа були ключовим фактором у переконанні ХАМАС укласти угоду. Припинення вогню офіційно набуло чинності після того, як кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду рано вранці в п'ятницю за місцевим часом.

Посадовці заявили, що частиною гарантій Трампа було створення військової цільової групи під керівництвом США для нагляду за дотриманням припинення вогню та усунення будь-яких порушень.

Ізраїльські військові тепер повинні вивести свої сили до узгодженого периметра всередині Гази протягом 24 годин після голосування кабінету міністрів. Протягом наступних 72 годин після цього ХАМАС повинен звільнити всіх заручників, що залишилися живими, загалом 20 осіб. Це має бути завершено до понеділка.

Американський посадовець повідомив Axios, що одним із факторів прориву на переговорах було те, що "ХАМАС почав розглядати заручників як перешкоду, а не як актив" з точки зору своєї майбутньої переговорної позиції.

Маючи це на увазі, американська сторона вступила в переговори цього тижня, вважаючи, що ХАМАС тепер готовий звільнити заручників, і що вони можуть забезпечити, щоб ізраїльтяни дотримувалися своєї сторони угоди.

Доповнення

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності 10 жовтня, о 12:00 за місцевим часом, повідомили в Армії оборону Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Війська ЦАХАЛу почали займати позиції вздовж оновлених ліній розгортання, готуючись до угоди про припинення вогню та повернення заручників.