У Шарм-ель-Шейху в понеділок відбудеться мирний саміт для Гази – ЗМІ
Київ • УНН
13 жовтня у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази. Його очолять президенти Єгипту та США, метою є припинення війни та стабілізація на Близькому Сході.
У понеділок, 13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази за участі лідерів понад 20 країн. Захід очолять президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє АРАnews, пише УНН.
Деталі
За інформацією, яку представникам ЗМІ надали у президента Єгипту, мета саміту – припинити війну в секторі Газа та започаткувати процес миру й стабільності на Близькому Сході. Участь підтвердили генсек ООН Антоніу Гутерріш, президент Франції Еммануель Макрон, а також прем’єри Іспанії та Італії.
Саміт щодо Гази у Єгипті відбудеться без участі Ізраїлю та ХАМАС - ЗМІ12.10.25, 08:22 • 3504 перегляди
ХАМАС повідомив, що не братиме участі в офіційному підписанні угоди. Згідно з домовленостями, Ізраїль має звільнити понад 1900 палестинців в обмін на повернення 48 заручників.
"Дякуємо, Трамп": Віткофф виступив у Тель-Авіві перед багатотисячним натовпом на тлі угоди про припинення вогню11.10.25, 21:26 • 8778 переглядiв