У Шарм-ель-Шейху в понеділок відбудеться мирний саміт для Гази – ЗМІ

11 жовтня, 16:00 • 57669 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 85230 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 45959 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 50510 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 39391 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29761 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37485 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44059 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 74555 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35794 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Популярнi новини
Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб12 жовтня, 04:18 • 11458 перегляди
Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб12 жовтня, 04:39 • 9828 перегляди
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo12 жовтня, 05:01 • 15778 перегляди
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19 • 7116 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41 • 8832 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 4108 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 42990 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 47200 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 49222 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 114940 перегляди
У Шарм-ель-Шейху в понеділок відбудеться мирний саміт для Гази – ЗМІ

Київ • УНН

 • 858 перегляди

13 жовтня у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази. Його очолять президенти Єгипту та США, метою є припинення війни та стабілізація на Близькому Сході.

У Шарм-ель-Шейху в понеділок відбудеться мирний саміт для Гази – ЗМІ

У понеділок, 13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази за участі лідерів понад 20 країн. Захід очолять президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє АРАnews, пише УНН.

Деталі

За інформацією, яку представникам ЗМІ надали у президента Єгипту, мета саміту – припинити війну в секторі Газа та започаткувати процес миру й стабільності на Близькому Сході. Участь підтвердили генсек ООН Антоніу Гутерріш, президент Франції Еммануель Макрон, а також прем’єри Іспанії та Італії.

Саміт щодо Гази у Єгипті відбудеться без участі Ізраїлю та ХАМАС - ЗМІ12.10.25, 08:22 • 3504 перегляди

ХАМАС повідомив, що не братиме участі в офіційному підписанні угоди. Згідно з домовленостями, Ізраїль має звільнити понад 1900 палестинців в обмін на повернення 48 заручників.

"Дякуємо, Трамп": Віткофф виступив у Тель-Авіві перед багатотисячним натовпом на тлі угоди про припинення вогню11.10.25, 21:26 • 8778 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сектор Газа