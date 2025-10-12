В Шарм-эль-Шейхе в понедельник состоится мирный саммит по Газе – СМИ
Киев • УНН
13 октября в Шарм-эль-Шейхе пройдет мирный саммит по Газе. Его возглавят президенты Египта и США, целью является прекращение войны и стабилизация на Ближнем Востоке.
В понедельник, 13 октября, в Шарм-эль-Шейхе пройдет мирный саммит по Газе с участием лидеров более 20 стран. Мероприятие возглавят президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает АРАnews, пишет УНН.
Подробности
По информации, предоставленной представителям СМИ у президента Египта, цель саммита – прекратить войну в секторе Газа и начать процесс мира и стабильности на Ближнем Востоке. Участие подтвердили генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Испании и Италии.
ХАМАС сообщил, что не будет участвовать в официальном подписании соглашения. Согласно договоренностям, Израиль должен освободить более 1900 палестинцев в обмен на возвращение 48 заложников.
