В Шарм-эль-Шейхе в понедельник состоится мирный саммит по Газе – СМИ

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 56578 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 83959 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 45297 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 49879 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 38800 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29671 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 37395 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44030 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 74339 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35784 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
53%
748мм
Популярные новости
Потери врага: российские войска недосчитались 1240 солдат и 244 БпЛА за сутки - Генштаб12 октября, 04:18 • 10831 просмотра
Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек12 октября, 04:39 • 8544 просмотра
Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской областиVideo12 октября, 05:01 • 15134 просмотра
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19 • 5858 просмотра
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto07:41 • 7550 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 56610 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 83996 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 39228 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 74346 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 58652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Абдель Фаттах эль-Сиси
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 3470 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 42385 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 46610 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 48629 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 114340 просмотра
Актуальное
Financial Times
ATACMS
Бильд
Шахед-136
YouTube

В Шарм-эль-Шейхе в понедельник состоится мирный саммит по Газе – СМИ

Киев • УНН

 • 658 просмотра

13 октября в Шарм-эль-Шейхе пройдет мирный саммит по Газе. Его возглавят президенты Египта и США, целью является прекращение войны и стабилизация на Ближнем Востоке.

В Шарм-эль-Шейхе в понедельник состоится мирный саммит по Газе – СМИ

В понедельник, 13 октября, в Шарм-эль-Шейхе пройдет мирный саммит по Газе с участием лидеров более 20 стран. Мероприятие возглавят президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает АРАnews, пишет УНН.

Подробности

По информации, предоставленной представителям СМИ у президента Египта, цель саммита – прекратить войну в секторе Газа и начать процесс мира и стабильности на Ближнем Востоке. Участие подтвердили генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Испании и Италии.

Саммит по Газе в Египте пройдет без участия Израиля и ХАМАС - СМИ12.10.25, 08:22 • 3442 просмотра

ХАМАС сообщил, что не будет участвовать в официальном подписании соглашения. Согласно договоренностям, Израиль должен освободить более 1900 палестинцев в обмен на возвращение 48 заложников.

"Спасибо, Трамп": Виткофф выступил в Тель-Авиве перед многотысячной толпой на фоне соглашения о прекращении огня11.10.25, 21:26 • 8756 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Антониу Гутерриш
Абдель Фаттах эль-Сиси
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Сектор Газа