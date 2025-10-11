$41.510.00
"Спасибо, Трамп": Уиткофф выступил в Тель-Авиве перед многотысячной толпой на фоне соглашения о прекращении огня

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Тель-Авив и выступил на "Площади заложников", где толпа скандировала "Thank you Trump!". Он заявил, что премьер-министр Нетаньяху был важной частью процесса, несмотря на обвинения родственников пленных в блокировании усилий.

"Спасибо, Трамп": Уиткофф выступил в Тель-Авиве перед многотысячной толпой на фоне соглашения о прекращении огня

Специальный посланник президента США Стив Виткофф прибыл в Тель-Авив и выступил на "Площади заложников". Об этом сообщает Al Jazeera, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что толпа скандирует "Thank you Trump!" ("Спасибо, Трамп!") в ожидании полной реализации первого этапа соглашения по Сектору Газа, в рамках которого должны освободить всех заложников.

Я был в окопах с премьер-министром (Биньямином Нетаньяху - ред.). Поверьте, он был очень важной частью этого процесса

- обратился к публике Виткофф.

СМИ указывает, что родственники израильских пленных обвинили Нетаньяху в блокировании усилий, направленных на освобождение их близких и прекращение войны в Газе ради собственной политической выгоды.

"Но Виткофф сказал, что Нетаньяху и его главный переговорщик Рон Дермер "пожертвовали так много ради этой страны и посвятили свою жизнь служению Израилю", - отметил спецпосланник Трампа.

Напомним

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, в 12:00 по местному времени. Войска ЦАХАЛа начали занимать позиции вдоль обновленных линий развертывания, готовясь к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил личную гарантию, что он не позволит Израилю отказаться от мирного соглашения и возобновить войну.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Тель-Авив