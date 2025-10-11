"Дякуємо, Трамп": Віткофф виступив у Тель-Авіві перед багатотисяним натовпом на тлі угоди про припинення вогню
Київ • УНН
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув до Тель-Авіва і виступив на "Площі заручників", де натовп скандував "Thank you Trump!". Він заявив, що прем'єр-міністр Нетаньяху був важливою частиною процесу, попри звинувачення родичів полонених у блокуванні зусиль.
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув до Тель-Авіва і виступив на "Площі заручників". Про це повідомляє Al Jazeera, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що натовп скандує "Thank you Trump!" ("Дякуємо, Трамп!) в очікуванні повної реалізації першого етапу угоди щодо Сектору Гази, в рамках якого мають звільнити усіх заручників.
Я був в окопах з прем'єр-міністром (Біньяміном Нетаньяху - ред.). Повірте, він був дуже важливою частиною цього процесу
ЗМІ вказує, що родичі ізраїльських полонених звинуватили Нетаньяху у блокуванні зусиль, спрямованих на звільнення їхніх близьких та припинення війни в Газі заради власної політичної вигоди.
"Але Віткофф сказав, що Нетаньяху та його головний переговірник Рон Дермер "пожертвували так багато заради цієї країни та присвятили своє життя служінню Ізраїлю", - зазначив спецпосланник Трампа.
Нагадаємо
Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності 10 жовтня, о 12:00 за місцевим часом. Війська ЦАХАЛу почали займати позиції вздовж оновлених ліній розгортання, готуючись до угоди про припинення вогню та повернення заручників.
Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надав особисту гарантію, що він не дозволить Ізраїлю відмовитися від мирної угоди та відновити війну.
