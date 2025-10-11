"Дякуємо, Трамп": Віткофф виступив у Тель-Авіві перед багатотисяним натовпом на тлі угоди про припинення вогню

$41.510.00
48.210.00
ukenru
16:00 • 13358 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
14:06 • 22308 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 17920 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 23580 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 17292 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 23741 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 32230 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42506 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 58965 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34974 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
94%
750мм
Популярнi новини
Внаслідок ударів по Одесі пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура11 жовтня, 09:32 • 8224 перегляди
Виплата 50 тисяч грн щомісячно військовим після полону: Зеленський підписав законопроєкт 11 жовтня, 09:46 • 5136 перегляди
Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо11 жовтня, 10:08 • 11425 перегляди
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП11 жовтня, 12:22 • 15472 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні15:37 • 6920 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo16:00 • 13358 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 14:06 • 22308 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 24907 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 58965 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 44978 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Костянтин Ганіч
Блогери
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Канада
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 31369 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 33594 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 35999 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 101938 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 45061 перегляди
Актуальне
Bild
Ручна граната
ATACMS
Дія (сервіс)
Шахед-136

"Дякуємо, Трамп": Віткофф виступив у Тель-Авіві перед багатотисяним натовпом на тлі угоди про припинення вогню

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув до Тель-Авіва і виступив на "Площі заручників", де натовп скандував "Thank you Trump!". Він заявив, що прем'єр-міністр Нетаньяху був важливою частиною процесу, попри звинувачення родичів полонених у блокуванні зусиль.

"Дякуємо, Трамп": Віткофф виступив у Тель-Авіві перед багатотисяним натовпом на тлі угоди про припинення вогню

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув до Тель-Авіва і виступив на "Площі заручників". Про це повідомляє Al Jazeera, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що натовп скандує "Thank you Trump!" ("Дякуємо, Трамп!) в очікуванні повної реалізації першого етапу угоди щодо Сектору Гази, в рамках якого мають звільнити усіх заручників.

Я був в окопах з прем'єр-міністром (Біньяміном Нетаньяху - ред.). Повірте, він був дуже важливою частиною цього процесу

- звернувся до публіки Віткофф.

ЗМІ вказує, що родичі ізраїльських полонених звинуватили Нетаньяху у блокуванні зусиль, спрямованих на звільнення їхніх близьких та припинення війни в Газі заради власної політичної вигоди.

"Але Віткофф сказав, що Нетаньяху та його головний переговірник Рон Дермер "пожертвували так багато заради цієї країни та присвятили своє життя служінню Ізраїлю", - зазначив спецпосланник Трампа.

Нагадаємо

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності 10 жовтня, о 12:00 за місцевим часом. Війська ЦАХАЛу почали займати позиції вздовж оновлених ліній розгортання, готуючись до угоди про припинення вогню та повернення заручників.

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надав особисту гарантію, що він не дозволить Ізраїлю відмовитися від мирної угоди та відновити війну.

ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази03.10.25, 23:35 • 17453 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Тель-Авів