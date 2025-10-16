Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, мы вмешаемся - Трамп
Киев • УНН
Президент США Трамп заявил, что США и Израиль вмешаются, если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе. Это не было частью соглашения, и у них не будет другого выбора, кроме как вмешаться.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если ХАМАС будет и дальше убивать людей в Газе, то у США и Израиля не будет другого выбора, как вмешаться. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.
Детали
"Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было частью соглашения, у нас не будет другого выбора, как вмешаться и убить их", - написал Трамп.
Напомним
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил возобновить боевые действия, если ХАМАС не выполнит условия поддерживаемого США соглашения о прекращении огня, положившего конец войне в Газе.