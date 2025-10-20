$41.730.10
Виткофф и зять Трампа прибыли в Израиль для усиления перемирия в Газе после серьезной вспышки конфликта

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

Специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Израиль. Их миссия – укрепить шаткое перемирие в секторе Газа, которое столкнулось с первым серьезным обострением.

Виткофф и зять Трампа прибыли в Израиль для усиления перемирия в Газе после серьезной вспышки конфликта

Специальный посланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Израиль в понедельник, чтобы укрепить шаткое перемирие в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Как пишет издание, посланники США прибыли на следующий день после того, как хрупкое соглашение столкнулось с первым серьезным обострением: Израиль пригрозил прекратить поставки гуманитарной помощи после заявления об убийстве двух солдат боевиками ХАМАСа.

Посольство США сообщило, что два посланника приземлились в Тель-Авиве. Позже израильские военные заявили, что возобновили обеспечение соблюдения режима прекращения огня, а официальный представитель подтвердил, что поставки гуманитарной помощи возобновятся в понедельник.

К полудню стало еще неясно, возобновились ли поставки гуманитарной помощи.

Прошло больше недели с начала предложенного США перемирия, призванного положить конец двухлетней войне. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One в воскресенье, что ХАМАС ведет себя "довольно буйно" и "устраивает перестрелки".

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после нарушения режима прекращения огня20.10.25, 00:37 • 3854 просмотра

Он также предположил, что в насилии могут быть виноваты "повстанцы" внутри организации, а не ее руководство.

С момента начала режима прекращения огня силы безопасности ХАМАС вернулись на улицы Газы, вступая в столкновения с вооруженными группировками и убивая предполагаемых бандитов. Боевики группировки заявляют, что пытаются восстановить закон и порядок в районах, откуда выведены израильские войска.

В воскресенье израильские военные заявили, что боевики обстреляли войска в районах города Рафах, которые под контролем Израиля в соответствии с согласованными линиями прекращения огня.

Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ19.10.25, 17:19 • 53317 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Военное положение
Дипломатка
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
благотворительность
Дональд Трамп
Рафах
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Тель-Авив