Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Войска Израиля нанесли авиаудары по центральной части сектора Газа в ответ на атаки палестинских группировок вблизи Рафаха. Премьер Нетаньяху призвал ЦАХАЛ к решительным действиям против террористических целей.

Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ

Израильские войска вновь нанесли мощные авиаудары по центральной части сектора Газа, реагируя на новую волну нападений со стороны боевиков палестинских группировок. Эскалация началась после того, как вооруженные формирования атаковали израильские подразделения вблизи Рафаха, на юге анклава. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Подробности

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары были направлены по местам, где, по данным разведки, действовали вооруженные боевики, открывшие огонь по израильским военным во время патрулирования вблизи границы.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные нанесут решительный ответ боевикам из-за сегодняшних обстрелов. 

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал Армию обороны Израиля и службы безопасности принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа после сегодняшнего нападения ХАМАС на войска Армии обороны Израиля 

– сообщает офис премьер-министра 

Взрывы в центре Газы

Очевидцы сообщают о мощных взрывах в центральной части сектора, где, по предварительным данным, могли находиться объекты ХАМАС и "Исламского джихада". 

Палестинские источники утверждают, что среди гражданских есть раненые, однако официальных данных о количестве жертв пока нет.

Боевики ХАМАС утверждают, что соблюдают условия мирного соглашения.

Напомним

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил, что Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.

10 октября Кабинет министров Израиля одобрил план соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Трампа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее угрожал возобновить боевые действия, если ХАМАС не передаст все тела погибших заложников. ХАМАС заявляет, что не может извлечь больше тел без специального оборудования, но американские советники утверждают, что ХАМАС намерен выполнить соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Хамас будет и дальше убивать людей в Газе, то США и Израиль не будут иметь другого выбора, как вмешаться.

Степан Гафтко

