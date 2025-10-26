Трамп висунув ХАМАС ультиматум щодо тіл заручників

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угрупуванню ХАМАС необхідно терміново повернути тіла загиблих заручників, інакше США й країни, які беруть участь у мирному процесі, вживуть відповідних заходів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, на Близькому Сході встановлений дуже міцний мир, і, на його переконання, "він має хороші шанси бути вічним".

ХАМАС повинен швидко почати повертати тіла загиблих заручників, зокрема двох американців, інакше інші країни, залучені до цього великого миру, вживуть заходів - наголосив глава Білого дому.

Він підкреслив, що деякі тіла важко повернути, але інші можна віддати вже зараз, при цьому ХАМАС з якоїсь причини цього не робить, а принцип справедливого ставлення застосовується лише за умови виконання їхніх зобов’язань.

"Подивимось, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно слідкую за цим", - додав Трамп.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки. Зокрема, за його словами, "якщо буде потрібно, ми їх знищимо, і вони це знають".

