19:33
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
24 жовтня, 17:15
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
24 жовтня, 16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
24 жовтня, 15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Трамп висунув ХАМАС ультиматум щодо тіл заручників

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Дональд Трамп вимагає від ХАМАС негайно повернути тіла загиблих заручників, інакше США та інші країни вживуть заходів. Він також наголосив на міцному мирі на Близькому Сході.

Трамп висунув ХАМАС ультиматум щодо тіл заручників

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угрупуванню ХАМАС необхідно терміново повернути тіла загиблих заручників, інакше США й країни, які беруть участь у мирному процесі, вживуть відповідних заходів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, на Близькому Сході встановлений дуже міцний мир, і, на його переконання, "він має хороші шанси бути вічним".

ХАМАС повинен швидко почати повертати тіла загиблих заручників, зокрема двох американців, інакше інші країни, залучені до цього великого миру, вживуть заходів

- наголосив глава Білого дому.

Він підкреслив, що деякі тіла важко повернути, але інші можна віддати вже зараз, при цьому ХАМАС з якоїсь причини цього не робить, а принцип справедливого ставлення застосовується лише за умови виконання їхніх зобов’язань.

"Подивимось, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно слідкую за цим", - додав Трамп.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки. Зокрема, за його словами, "якщо буде потрібно, ми їх знищимо, і вони це знають".

Вадим Хлюдзинський

