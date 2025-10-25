ХАМАС заявляє про згоду палестинських фракцій на передачу Гази комітету технократів

ХАМАС стверджує, що палестинські фракції погодилися передати Газу під контроль комітету технократів, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

ХАМАС напередодні опублікував, за його словами, спільну заяву групи "палестинських фракцій", у якій оголошується про згоду на створення незалежного комітету технократів для управління післявоєнною Газою.

"Ця заява не виглядає важливою подією, враховуючи, що ХАМАС давно заявляв про свою готовність відмовитися від контролю над Газою, залишаючи питання своєї зброї для окремого обговорення", - зауважує видання.

У заяві також не згадується, чи була включена партія Fatah президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса на тлі повідомлень про те, що Аббас наказав своїм помічникам утриматися від участі в переговорах через участь ХАМАС.

У заяві ХАМАС також не згадується, хто буде в Палестинському технократичному комітеті, який, імовірно, все одно потребуватиме схвалення США. Минулого тижня офіційні особи США заявили, що формування комітету не є їхнім головним пріоритетом.

