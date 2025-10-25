ХАМАС заявляет о согласии палестинских фракций на передачу Газы комитету технократов

ХАМАС утверждает, что палестинские фракции согласились передать Газу под контроль комитета технократов, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

ХАМАС накануне опубликовал, по его словам, совместное заявление группы "палестинских фракций", в котором объявляется о согласии на создание независимого комитета технократов для управления послевоенной Газой.

"Это заявление не выглядит важным событием, учитывая, что ХАМАС давно заявлял о своей готовности отказаться от контроля над Газой, оставляя вопрос своего оружия для отдельного обсуждения", - отмечает издание.

В заявлении также не упоминается, была ли включена партия Fatah президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса на фоне сообщений о том, что Аббас приказал своим помощникам воздержаться от участия в переговорах из-за участия ХАМАС.

В заявлении ХАМАС также не упоминается, кто будет в Палестинском технократическом комитете, который, вероятно, все равно потребует одобрения США. На прошлой неделе официальные лица США заявили, что формирование комитета не является их главным приоритетом.

