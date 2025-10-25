ХАМАС заявляет о согласии палестинских фракций на передачу Газы комитету технократов

$41.900.00
Эксклюзив
10:22 • 3248 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 10071 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 13693 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 13004 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16120 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 30761 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47844 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36818 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38268 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31455 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
08:45 • 13693 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 54382 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Махмуд Аббас
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Мост Метро (Киев)
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
Техника
MIM-104 Patriot
Фильм
Золото
Сериал

ХАМАС заявляет о согласии палестинских фракций на передачу Газы комитету технократов

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

ХАМАС опубликовал заявление о согласии палестинских фракций на создание независимого комитета технократов для управления послевоенной Газой. Заявление не упоминает об участии партии Fatah и требует одобрения США.

ХАМАС заявляет о согласии палестинских фракций на передачу Газы комитету технократов

ХАМАС утверждает, что палестинские фракции согласились передать Газу под контроль комитета технократов, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

ХАМАС накануне опубликовал, по его словам, совместное заявление группы "палестинских фракций", в котором объявляется о согласии на создание независимого комитета технократов для управления послевоенной Газой.

"Это заявление не выглядит важным событием, учитывая, что ХАМАС давно заявлял о своей готовности отказаться от контроля над Газой, оставляя вопрос своего оружия для отдельного обсуждения", - отмечает издание.

В заявлении также не упоминается, была ли включена партия Fatah президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса на фоне сообщений о том, что Аббас приказал своим помощникам воздержаться от участия в переговорах из-за участия ХАМАС.

В заявлении ХАМАС также не упоминается, кто будет в Палестинском технократическом комитете, который, вероятно, все равно потребует одобрения США. На прошлой неделе официальные лица США заявили, что формирование комитета не является их главным приоритетом.

"Если будет нужно, мы их уничтожим" - Трамп о последствиях нарушения ХАМАС перемирия21.10.25, 02:18 • 4260 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Махмуд Аббас
Соединённые Штаты
Сектор Газа