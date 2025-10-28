Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні перемир’я після передачі частин тіл заручників

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 8126 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20307 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17876 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17631 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16721 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14760 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33654 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27097 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13171 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
65%
742мм
Популярнi новини
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 11133 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 10011 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 23601 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 18590 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 6688 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 5998 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 18644 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 20297 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33642 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 27091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Музикант
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Індія
Китай
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 1612 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 1870 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 23646 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33642 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 35744 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Bild
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Соціальна мережа

Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні перемир’я після передачі частин тіл заручників

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Ізраїль заявив, що передані ХАМАСом через Червоний Хрест частини тіл належать заручнику, останки якого ізраїльські війська знайшли ще два роки тому. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу назвав це "явним порушенням" угоди про припинення вогню.

Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні перемир’я після передачі частин тіл заручників

Ізраїль заявив, що частини тіл, передані ХАМАСом через Червоний Хрест, належать заручнику, останки якого ізраїльські війська знайшли ще два роки тому. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу назвав це "явним порушенням" угоди про припинення вогню. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

За умовами перемир’я, яке діє з 10 жовтня, ХАМАС має повернути всі останки ізраїльських заручників в обмін на передачу тіл палестинців. Наразі угруповання не повернуло 13 тіл.

У понеділок Червоний Хрест супроводжував представників ХАМАС у районах Гази, де триває пошук тіл після ультиматуму Дональда Трампа про 48 годин на виконання домовленостей.

Припинення вогню в Газі йде краще, ніж очікувалося - Венс 21.10.25, 21:50 • 2940 переглядiв

Пізніше ХАМАС заявив про передачу тіла ізраїльського полоненого, і уряд Ізраїлю підтвердив його отримання. Проте судово-медичний інститут встановив, що останки належать Офіру Царфаті, тіло якого було знайдено Армією оборони Ізраїлю ще у грудні 2023 року.

Інцидент викликав обурення в Ізраїлі. Міністри Ітамар Бен-Гвір і Бецалель Смотрич звинуватили ХАМАС у знущанні та закликали Нетаньягу відновити війну.

ХАМАС продовжує грати в ігри. Нам потрібно знищити його остаточно 

– заявив Бен-Гвір.

Смотрич у листі до прем’єра закликав до "рішучих дій" і "усунення загрози з Гази".

За повідомленнями ЗМІ, Нетаньягу скличе екстрену нараду, щоб визначити реакцію на порушення. Серед можливих кроків – посилення контролю над територією Гази або обмеження гуманітарної допомоги.

Трамп висунув ХАМАС ультиматум щодо тіл заручників26.10.25, 01:32 • 8286 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа