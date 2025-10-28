Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні перемир’я після передачі частин тіл заручників

Ізраїль заявив, що частини тіл, передані ХАМАСом через Червоний Хрест, належать заручнику, останки якого ізраїльські війська знайшли ще два роки тому. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу назвав це "явним порушенням" угоди про припинення вогню. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

За умовами перемир’я, яке діє з 10 жовтня, ХАМАС має повернути всі останки ізраїльських заручників в обмін на передачу тіл палестинців. Наразі угруповання не повернуло 13 тіл.

У понеділок Червоний Хрест супроводжував представників ХАМАС у районах Гази, де триває пошук тіл після ультиматуму Дональда Трампа про 48 годин на виконання домовленостей.

Пізніше ХАМАС заявив про передачу тіла ізраїльського полоненого, і уряд Ізраїлю підтвердив його отримання. Проте судово-медичний інститут встановив, що останки належать Офіру Царфаті, тіло якого було знайдено Армією оборони Ізраїлю ще у грудні 2023 року.

Інцидент викликав обурення в Ізраїлі. Міністри Ітамар Бен-Гвір і Бецалель Смотрич звинуватили ХАМАС у знущанні та закликали Нетаньягу відновити війну.

ХАМАС продовжує грати в ігри. Нам потрібно знищити його остаточно