ХАМАС заявил о передаче тела израильского солдата, найденного среди заложников в Газе

ukenru
Эксклюзив
14:17 • 2234 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 7002 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 9010 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 11399 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 12353 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19586 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40977 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23954 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81012 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46251 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России4 ноября, 04:42 • 17479 просмотра
Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче4 ноября, 06:25 • 6988 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 34075 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 26968 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 10988 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 2246 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 3218 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 7036 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40984 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 34235 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Дэвид Бекхэм
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Румыния
Франция
Реклама
УНН Lite
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 11127 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 27097 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 27460 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 31674 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 41245 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)
9К720 Искандер

ХАМАС заявил о передаче тела израильского солдата, найденного среди заложников в Газе

Киев • УНН

 • 84 просмотра

ХАМАС обнаружил тело израильского солдата в секторе Газа и готовит его передачу Израилю. Это происходит в рамках соглашения о прекращении огня, по которому ХАМАС уже вернул 20 живых заложников.

ХАМАС заявил о передаче тела израильского солдата, найденного среди заложников в Газе

Вооруженное крыло группировки ХАМАС объявило, что обнаружило тело израильского солдата, ранее удерживавшегося в заложниках в секторе Газа, и готовит его передачу Израилю. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По сообщению ХАМАС, тело было найдено в районе Шеджаи, к востоку от города Газа, после того как израильская сторона разрешила доступ к месту поисковым командам ХАМАС и Международному комитету Красного Креста.

Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников01.11.25, 20:19 • 4678 просмотров

Передача тела происходит в рамках соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября, по которому группировка уже вернула 20 живых заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных. ХАМАС заявил, что продолжает поиск остальных погибших, однако "масштабные разрушения затрудняют обнаружение тел".

ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников02.11.25, 23:55 • 4226 просмотров

В настоящее время группировка передала 20 из 28 тел заложников, тогда как Израиль вернул 270 тел палестинцев, погибших с начала войны.

Несмотря на действующее перемирие, ситуация остается напряженной: израильская армия сообщила об ударах по боевикам, которые якобы нарушили линию отвода войск, тогда как министерство здравоохранения Газы заявило о новых жертвах среди мирного населения.

США распространили в Совбезе ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе - Axios04.11.25, 11:50 • 1726 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Международный комитет Красного Креста
Reuters
Город Газа
Сектор Газа