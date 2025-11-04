ХАМАС заявил о передаче тела израильского солдата, найденного среди заложников в Газе

Вооруженное крыло группировки ХАМАС объявило, что обнаружило тело израильского солдата, ранее удерживавшегося в заложниках в секторе Газа, и готовит его передачу Израилю. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По сообщению ХАМАС, тело было найдено в районе Шеджаи, к востоку от города Газа, после того как израильская сторона разрешила доступ к месту поисковым командам ХАМАС и Международному комитету Красного Креста.

Передача тела происходит в рамках соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября, по которому группировка уже вернула 20 живых заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных. ХАМАС заявил, что продолжает поиск остальных погибших, однако "масштабные разрушения затрудняют обнаружение тел".

В настоящее время группировка передала 20 из 28 тел заложников, тогда как Израиль вернул 270 тел палестинцев, погибших с начала войны.

Несмотря на действующее перемирие, ситуация остается напряженной: израильская армия сообщила об ударах по боевикам, которые якобы нарушили линию отвода войск, тогда как министерство здравоохранения Газы заявило о новых жертвах среди мирного населения.

