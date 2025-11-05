ХАМАС вернул Израилю тело еще одного заложника
Киев • УНН
Движение ХАМАС через Красный Крест передало Армии обороны Израиля гроб с останками 19-летнего заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Он был последним погибшим заложником с гражданством США, удерживаемым в секторе Газа.
Движение ХАМАС через сотрудников Красного Креста передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) гроб с останками еще одного израильского заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что 19-летний Чен служил в танковом подразделении на базе ЦАХАЛ "Нахаль-Оз", когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили его и забрали тело в Газу. Он стал последним погибшим заложником с гражданством США, которого удерживали в секторе Газа.
Как пишет издание, члены ХАМАС передали гроб сотрудникам гуманитарной организации в Газе.
Теперь останки доставят в институт судебной медицины Абу-Кабир в Тель-Авиве для опознания.
Таким образом, движение ХАМАС все еще должно вернуть Израилю тела семи погибших заложников.
Напомним
Накануне сообщалось, что ХАМАС обнаружило тело израильского солдата в секторе Газа и готовит его передачу Израилю. Это происходит в рамках соглашения о прекращении огня, по которому ХАМАС уже вернул 20 живых заложников.
