ХАМАС вернул Израилю тело еще одного заложника

ukenru
4 ноября, 18:53 • 19592 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 44332 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 34304 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 33914 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 32389 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 46634 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 42540 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19448 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18575 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15808 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУPhotoVideo4 ноября, 21:29 • 11633 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы4 ноября, 23:11 • 14889 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState00:48 • 11210 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина01:11 • 12759 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo02:29 • 10905 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 46625 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 43632 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 42532 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 62023 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 59778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Южная Корея
Покровск
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 24380 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 38543 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 41623 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 36952 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 40833 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
ТикТок

ХАМАС вернул Израилю тело еще одного заложника

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Движение ХАМАС через Красный Крест передало Армии обороны Израиля гроб с останками 19-летнего заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Он был последним погибшим заложником с гражданством США, удерживаемым в секторе Газа.

ХАМАС вернул Израилю тело еще одного заложника

Движение ХАМАС через сотрудников Красного Креста передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) гроб с останками еще одного израильского заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что 19-летний Чен служил в танковом подразделении на базе ЦАХАЛ "Нахаль-Оз", когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили его и забрали тело в Газу. Он стал последним погибшим заложником с гражданством США, которого удерживали в секторе Газа.

Военные ЦАХАЛ получили через Красный Крест гроб с телом погибшего заложника"

- говорится в сообщении.

Как пишет издание, члены ХАМАС передали гроб сотрудникам гуманитарной организации в Газе.

Теперь останки доставят в институт судебной медицины Абу-Кабир в Тель-Авиве для опознания.

Таким образом, движение ХАМАС все еще должно вернуть Израилю тела семи погибших заложников.

Напомним

Накануне сообщалось, что ХАМАС обнаружило тело израильского солдата в секторе Газа и готовит его передачу Израилю. Это происходит в рамках соглашения о прекращении огня, по которому ХАМАС уже вернул 20 живых заложников.

США предложили ХАМАС безопасный выход из контролируемых Израилем районов Газы – Axios31.10.25, 01:11 • 3808 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Международный комитет Красного Креста
Армия обороны Израиля
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Тель-Авив