ХАМАС вернул Израилю тело еще одного заложника

Движение ХАМАС через сотрудников Красного Креста передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) гроб с останками еще одного израильского заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что 19-летний Чен служил в танковом подразделении на базе ЦАХАЛ "Нахаль-Оз", когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили его и забрали тело в Газу. Он стал последним погибшим заложником с гражданством США, которого удерживали в секторе Газа.

Военные ЦАХАЛ получили через Красный Крест гроб с телом погибшего заложника" - говорится в сообщении.

Как пишет издание, члены ХАМАС передали гроб сотрудникам гуманитарной организации в Газе.

Теперь останки доставят в институт судебной медицины Абу-Кабир в Тель-Авиве для опознания.

Таким образом, движение ХАМАС все еще должно вернуть Израилю тела семи погибших заложников.

Напомним

Накануне сообщалось, что ХАМАС обнаружило тело израильского солдата в секторе Газа и готовит его передачу Израилю. Это происходит в рамках соглашения о прекращении огня, по которому ХАМАС уже вернул 20 живых заложников.

