США планируют построить крупную военную базу возле Газы для размещения 10 000 военнослужащих - Bloomberg
Киев • УНН
США планируют построить крупную военную базу в израильском районе Отеф-Азза, прилегающем к сектору Газа. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
По данным журналистов, база будет способна разместить 10 000 военных "в рамках усилий по размещению стабилизационных сил войск из других стран для мониторинга прекращения огня между Израилем и ХАМАС".
Военно-морские силы проводят оценку стоимости по списку предварительно квалифицированных компаний для "временной, самодостаточной военной базы, способной содержать 10 000 человек персонала и предоставлять 10 000 квадратных футов (почти 1000 квадратных метров - ред.) офисных помещений в течение 12 месяцев"
Указывается, что потенциальное местоположение базы определено как "вблизи Газы, Израиль".
Авторы отмечают, что США ищут международной поддержки предложения по направлению иностранных войск в Газу, чтобы помочь обеспечить хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, которое было подписано в прошлом месяце. Эти войска, получившие название Международные стабилизационные силы, будут сотрудничать с Израилем и Египтом, чтобы обеспечить безопасность территории и обеспечить восстановление после более чем двух лет войны между Израилем и ХАМАС.
"Как организация планирования, американские военные сейчас работают с международными военными партнерами, чтобы разработать потенциальные варианты базирования международных войск. Для ясности, никакие американские войска не будут развернуты в Газе", - пояснил представитель Центрального командования США Тим Хокинс.
Напомним
На прошлой неделе ООН начала обсуждение резолюции США о международных силах в Газе с двухлетним мандатом. Проект предусматривает защиту гражданских, доставку помощи и демилитаризацию сектора.
