Турция выступает посредником в переговорах по боевикам ХАМАС в Газе – Reuters
Киев • УНН
Турция, совместно с США и арабскими посредниками, работает над обеспечением безопасного прохода для около 200 боевиков ХАМАС, скрывающихся в туннелях на контролируемой Израилем территории Газы. Эта инициатива является частью более широкого плана прекращения огня.
Детали
Палестинский источник, чиновник ХАМАС и турецкие чиновники подтвердили, что Турция участвует в посредничестве по судьбе боевиков, работая вместе с Египтом, Катаром и США.
Двое турецких чиновников, включая представителя правящей Партии справедливости и развития, подтвердили участие Турции, но деталей не предоставили.
Посланник США Стив Уиткофф на прошлой неделе заявил, что разрешение противостояния станет испытанием для более широкого плана прекращения огня: "Его можно решить, обеспечив им безопасный проход в районы Газы, контролируемые ХАМАС".
Офис премьер-министра Израиля не комментировал роль Турции, а ХАМАС не подтвердил точное количество боевиков в ловушке, ранее требуя разрешения добраться до контролируемых ими районов Газы. Турция, которая является критиком военной кампании Израиля в Газе, подписала соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, поддержанное США.
