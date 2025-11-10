Туреччина виступає посередником у переговорах щодо бойовиків ХАМАС у Газі – Reuters
Туреччина, спільно зі США та арабськими посередниками, працює над забезпеченням безпечного проходу для близько 200 бойовиків ХАМАС, які переховуються в тунелях на контрольованій Ізраїлем території Гази. Ця ініціатива є частиною ширшого плану припинення вогню.
Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Палестинське джерело, посадовець ХАМАС та турецькі чиновники підтвердили, що Туреччина бере участь у посередництві щодо долі бойовиків, працюючи разом з Єгиптом, Катаром та США.
Двоє турецьких чиновників, включно з речником правлячої Партії справедливості та розвитку, підтвердили участь Туреччини, але деталей не надали.
Посланець США Стів Віткофф минулого тижня заявив, що вирішення протистояння стане випробуванням для ширшого плану припинення вогню: "Його можна вирішити, забезпечивши їм безпечний прохід до районів Гази, контрольованих ХАМАС".
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю не коментував роль Туреччини, а ХАМАС не підтвердив точну кількість бойовиків у пастці, раніше вимагавши дозволу дістатися до контрольованих ними районів Гази. Туреччина, яка є критиком військової кампанії Ізраїлю в Газі, підписала угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, підтриману США.
