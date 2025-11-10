Туреччина виступає посередником у переговорах щодо бойовиків ХАМАС у Газі – Reuters

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10616 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26887 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35129 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52489 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33939 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50474 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41470 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26290 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52489 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45906 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50474 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41470 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6082 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30025 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35289 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60991 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136982 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Туреччина виступає посередником у переговорах щодо бойовиків ХАМАС у Газі – Reuters

Київ • УНН

 • 11601 перегляди

Туреччина, спільно зі США та арабськими посередниками, працює над забезпеченням безпечного проходу для близько 200 бойовиків ХАМАС, які переховуються в тунелях на контрольованій Ізраїлем території Гази. Ця ініціатива є частиною ширшого плану припинення вогню.

Туреччина виступає посередником у переговорах щодо бойовиків ХАМАС у Газі – Reuters

Туреччина співпрацює зі США та арабськими посередниками, щоб забезпечити безпечний прохід для близько 200 бойовиків ХАМАС, що сховалися в тунелях на контрольованій Ізраїлем території Гази, повідомляють джерела. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Палестинське джерело, посадовець ХАМАС та турецькі чиновники підтвердили, що Туреччина бере участь у посередництві щодо долі бойовиків, працюючи разом з Єгиптом, Катаром та США.

Двоє турецьких чиновників, включно з речником правлячої Партії справедливості та розвитку, підтвердили участь Туреччини, але деталей не надали.

Рада Безпеки ООН розпочинає переговори над проєктом США про міжнародні сили в Газі06.11.25, 22:15 • 3570 переглядiв

Посланець США Стів Віткофф минулого тижня заявив, що вирішення протистояння стане випробуванням для ширшого плану припинення вогню: "Його можна вирішити, забезпечивши їм безпечний прохід до районів Гази, контрольованих ХАМАС".

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю не коментував роль Туреччини, а ХАМАС не підтвердив точну кількість бойовиків у пастці, раніше вимагавши дозволу дістатися до контрольованих ними районів Гази. Туреччина, яка є критиком військової кампанії Ізраїлю в Газі, підписала угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, підтриману США.

Посередники пропонують план виведення бойовиків ХАМАС з Рафаха для збереження перемир’я – Reuters06.11.25, 18:49 • 3028 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Стів Віткофф
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Reuters
Катар
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа