США планують збудувати велику військову базу біля Гази для розміщення 10 000 військових - Bloomberg

США планують побудувати велику військову базу в ізраїльському районі Отеф-Азза, що прилягає до сектору Газа. База зможе розмістити 10 000 військових для моніторингу припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
За даними журналістів, база буде здатна розмістити 10 000 військових "в рамках зусиль щодо розміщення стабілізаційних сил військ з інших країн для моніторингу припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС".
Військово-морські сили проводять оцінку вартості за списком попередньо кваліфікованих компаній для "тимчасової, самодостатньої військової бази, здатної утримувати 10 000 осіб персоналу та надавати 10 000 квадратних футів (майже 1000 квадратних метрів - ред.) офісних приміщень протягом 12 місяців"
Вказується, що потенційне місце розташування бази визначено як "поблизу Гази, Ізраїль".
Автори зазначають, що США шукають міжнародної підтримки пропозиції щодо направлення іноземних військ до Гази, щоб допомогти забезпечити крихке перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, яке було підписано минулого місяця. Ці війська, які отримали назву Міжнародні стабілізаційні сили, співпрацюватимуть з Ізраїлем та Єгиптом, щоб забезпечити безпеку території та забезпечити відновлення після більш ніж двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС.
"Як організація планування, американські військові зараз працюють з міжнародними військовими партнерами, щоб розробити потенційні варіанти базування міжнародних військ. Для ясності, жодні американські війська не будуть розгорнуті в Газі", - пояснив речник Центрального командування США Тім Гокінс.
Минулого тижня ООН розпочала обговорення резолюції США про міжнародні сили в Газі з дворічним мандатом. Проєкт передбачає захист цивільних, доставку допомоги та демілітаризацію сектора.
