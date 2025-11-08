ХАМАС передал Израилю останки еще одного заложника из Газы
Киев • УНН
7 ноября ХАМАС передал Израилю тело предполагаемого заложника из Сектора Газа при посредничестве Красного Креста. Это тело доставили в Национальный институт судебной медицины для идентификации личности.
В пятницу, 7 ноября, ХАМАС передал из Сектора Газа Израилю тело еще одного предполагаемого заложника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Детали
Тело передали при посредничестве Красного Креста. Как и ранее, гроб с погибшим доставили в Национальный институт судебной медицины для проведения идентификации личности. Представители ЦАХАЛ сопровождают семьи погибших.
По информации The Jerusalem Post, палестинская боевая группировка утверждает, что останки принадлежат похищенному солдату. Гроб встречали коридором почета, на церемонию прибыло около 100 человек.
Если эксперты подтвердят, что это действительно останки израильского заложника, у ХАМАС останется еще пять тел умерших израильтян.
В рамках соглашения о прекращении огня от 9 октября ХАМАС освободил всех 20 живых заложников и передал останки 22 погибших. По данным The Times of Israel, группировка также вернула тело, которое оказалось не заложником, а еще в одном случае – останки погибшего заложника, часть которых Армия обороны Израиля уже изъяла в декабре 2023 года.
Напомним
Движение ХАМАС через Красный Крест передало Армии обороны Израиля гроб с останками 19-летнего заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Он был последним погибшим заложником с гражданством США, удерживаемым в секторе Газа.
