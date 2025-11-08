ХАМАС передал Израилю останки еще одного заложника из Газы

ukenru
7 ноября, 17:00 • 37764 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 49267 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 52708 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 52003 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 46392 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 23461 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 61118 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 38244 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40402 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 31029 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского
7 ноября, 22:21
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшие
7 ноября, 22:38
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света
7 ноября, 23:29
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света
01:29
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объект
04:48
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32
7 ноября, 15:32 • 52710 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58
7 ноября, 14:58 • 52004 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 13:59
7 ноября, 13:59 • 46393 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
7 ноября, 13:34
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
7 ноября, 09:48
7 ноября, 09:48 • 61121 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Днепропетровская область
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
7 ноября, 17:09
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
7 ноября, 17:00
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
7 ноября, 11:01
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
7 ноября, 09:56
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
7 ноября, 08:03
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Хранитель

ХАМАС передал Израилю останки еще одного заложника из Газы

Киев • УНН

 • 354 просмотра

7 ноября ХАМАС передал Израилю тело предполагаемого заложника из Сектора Газа при посредничестве Красного Креста. Это тело доставили в Национальный институт судебной медицины для идентификации личности.

ХАМАС передал Израилю останки еще одного заложника из Газы

В пятницу, 7 ноября, ХАМАС передал из Сектора Газа Израилю тело еще одного предполагаемого заложника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали

Тело передали при посредничестве Красного Креста. Как и ранее, гроб с погибшим доставили в Национальный институт судебной медицины для проведения идентификации личности. Представители ЦАХАЛ сопровождают семьи погибших.

По информации The Jerusalem Post, палестинская боевая группировка утверждает, что останки принадлежат похищенному солдату. Гроб встречали коридором почета, на церемонию прибыло около 100 человек.

Если эксперты подтвердят, что это действительно останки израильского заложника, у ХАМАС останется еще пять тел умерших израильтян.

В рамках соглашения о прекращении огня от 9 октября ХАМАС освободил всех 20 живых заложников и передал останки 22 погибших. По данным The Times of Israel, группировка также вернула тело, которое оказалось не заложником, а еще в одном случае – останки погибшего заложника, часть которых Армия обороны Израиля уже изъяла в декабре 2023 года.

Напомним

Движение ХАМАС через Красный Крест передало Армии обороны Израиля гроб с останками 19-летнего заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Он был последним погибшим заложником с гражданством США, удерживаемым в секторе Газа.

Турция выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая Нетаньяху
08.11.25, 03:55

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Соединённые Штаты
Сектор Газа