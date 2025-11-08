ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного заручника з Гази

ukenru
7 листопада, 17:00 • 38732 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 50736 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 54011 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 53257 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 47360 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 23652 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 62257 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 38403 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40487 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 31093 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Графіки відключень електроенергії
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 21542 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 38730 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 28169 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 36784 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 48152 перегляди
Актуальне
ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного заручника з Гази

Київ • УНН

 • 720 перегляди

7 листопада ХАМАС передав Ізраїлю тіло ймовірного заручника із Сектора Гази за посередництва Червоного Хреста. Це тіло доставили до Національного інституту судової медицини для ідентифікації особи.

ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного заручника з Гази

У п'ятницю, 7 листопада ХАМАС передав із Сектора Гази Ізраїлю тіло ще одного ймовірного заручника. Про це інформує УНН з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Деталі

Тіло передали за посередництва Червоного Хреста. Як і раніше, труну із загиблим доставили до Національного інституту судової медицини для проведення ідентифікації особи. Представники ЦАХАЛ супроводжують родини загиблих.

За інформацією The Jerusalem Post, палестинське бойове угруповання стверджує, що останки належать викраденому солдату. Труну зустрічали коридором пошани, на церемонію прибуло близько 100 осіб.

Якщо експерти підтвердять, що це дійсно останки ізраїльського заручника, у ХАМАС залишиться ще п’ять тіл померлих ізраїльтян.

У межах угоди про припинення вогню від 9 жовтня ХАМАС звільнив усіх 20 живих заручників і передав останки 22 загиблих. За даними The Times of Israel, угруповання також повернуло тіло, яке виявилось не заручником, а ще в одному випадку – залишки загиблого заручника, частину яких Армія оборони Ізраїлю вже вилучила у грудні 2023 року.

Нагадаємо

Рух ХАМАС через Червоний Хрест передав Армії оборони Ізраїлю труну з останками 19-річного заручника, якого бойовики викрали 7 жовтня 2023 року. Він був останнім загиблим заручником із громадянством США, утримуваним у секторі Газа.

Віта Зеленецька

