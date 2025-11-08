ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного заручника з Гази
Київ • УНН
7 листопада ХАМАС передав Ізраїлю тіло ймовірного заручника із Сектора Гази за посередництва Червоного Хреста. Це тіло доставили до Національного інституту судової медицини для ідентифікації особи.
У п'ятницю, 7 листопада ХАМАС передав із Сектора Гази Ізраїлю тіло ще одного ймовірного заручника. Про це інформує УНН з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Деталі
Тіло передали за посередництва Червоного Хреста. Як і раніше, труну із загиблим доставили до Національного інституту судової медицини для проведення ідентифікації особи. Представники ЦАХАЛ супроводжують родини загиблих.
За інформацією The Jerusalem Post, палестинське бойове угруповання стверджує, що останки належать викраденому солдату. Труну зустрічали коридором пошани, на церемонію прибуло близько 100 осіб.
Якщо експерти підтвердять, що це дійсно останки ізраїльського заручника, у ХАМАС залишиться ще п’ять тіл померлих ізраїльтян.
У межах угоди про припинення вогню від 9 жовтня ХАМАС звільнив усіх 20 живих заручників і передав останки 22 загиблих. За даними The Times of Israel, угруповання також повернуло тіло, яке виявилось не заручником, а ще в одному випадку – залишки загиблого заручника, частину яких Армія оборони Ізраїлю вже вилучила у грудні 2023 року.
Нагадаємо
Рух ХАМАС через Червоний Хрест передав Армії оборони Ізраїлю труну з останками 19-річного заручника, якого бойовики викрали 7 жовтня 2023 року. Він був останнім загиблим заручником із громадянством США, утримуваним у секторі Газа.
