Эксклюзив
07:00 • 10101 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 7726 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 5558 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 11681 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 10786 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23050 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40215 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33189 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61606 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32473 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Нетаньяху подтвердил разоружение ХАМАС и противодействие созданию палестинского государства к западу от реки Иордан

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС будет разоружена. Он также подтвердил противодействие Израиля созданию палестинского государства к западу от реки Иордан.

Нетаньяху подтвердил разоружение ХАМАС и противодействие созданию палестинского государства к западу от реки Иордан

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС будет разоружена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel и страницу Нетаньяху в соцсети "Х".

Детали

В воскресенье, 16 ноября, Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет разоружен. Это произошло после сообщений о том, что США рассматривают возможность продолжения восстановления части Газы, даже если боевики не сложат оружие.

Также Нетаньяху подтвердил противодействие со стороны Израиля созданию палестинского государства к западу от реки Иордан.

Наше противодействие палестинскому государству на любой территории не изменилось. Газу демобилизуют, а ХАМАС разоружат

 - заявил Нетаньяху.

Напомним

По информации Reuters, в Газе все более отчетливо проявляется возвращение контроля ХАМАС, несмотря на продолжающиеся международные переговоры по послевоенному урегулированию.

Евгений Устименко

