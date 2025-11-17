Нетаньяху подтвердил разоружение ХАМАС и противодействие созданию палестинского государства к западу от реки Иордан
Киев • УНН
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС будет разоружена. Он также подтвердил противодействие Израиля созданию палестинского государства к западу от реки Иордан.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС будет разоружена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel и страницу Нетаньяху в соцсети "Х".
Детали
В воскресенье, 16 ноября, Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет разоружен. Это произошло после сообщений о том, что США рассматривают возможность продолжения восстановления части Газы, даже если боевики не сложат оружие.
Также Нетаньяху подтвердил противодействие со стороны Израиля созданию палестинского государства к западу от реки Иордан.
Наше противодействие палестинскому государству на любой территории не изменилось. Газу демобилизуют, а ХАМАС разоружат
Напомним
По информации Reuters, в Газе все более отчетливо проявляется возвращение контроля ХАМАС, несмотря на продолжающиеся международные переговоры по послевоенному урегулированию.
