ХАМАС погрожує зірвати наступний етап перемир'я в Газі, вимагаючи більшого тиску на Ізраїль

Лідер ХАМАС у вівторок пригрозив не переходити до наступного етапу угоди про припинення вогню в Секторі Гази, вимагаючи посилення тиску на Ізраїль. Ключові вимоги включають негайне відкриття ключового прикордонного переходу, припинення смертельних ударів та забезпечення надходження більшого обсягу гуманітарної допомоги на палестинську територію. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Ця заява пролунала на тлі готовності ізраїльського уряду перейти до наступного, складнішого етапу угоди, а також заклику до бойовиків повернути останки останнього ізраїльського заручника, який утримувався в Газі.

Лідер Сирії звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" після війни в Газі

Хусам Бадран, член політичного крила ХАМАС, закликав до "повного виконання всіх умов першого етапу" перед тим, як рухатися далі. Це включає припинення постійного знесення палестинських будинків на територіях, що досі контролюються Ізраїлем.

Контекст

За даними палестинських органів охорони здоров'я, з моменту набрання чинності припинення вогню 10 жовтня внаслідок військових операцій Ізраїлю в Газі загинуло щонайменше 376 палестинців.

Ізраїль, зі свого боку, звинуватив ХАМАС у порушенні режиму припинення вогню, виправдовуючи свої удари як відповідь на напади на своїх солдатів. Однак палестинські чиновники стверджують, що серед загиблих були жінки та діти, а деякі удари сталися в так званій "безпечній зоні".

Нетаньягу заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі