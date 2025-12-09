$42.070.01
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 1610 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 11655 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
10:26 • 19594 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 40730 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
9 декабря, 07:00 • 27238 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29997 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40117 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33919 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35354 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нефть марки Brent

ХАМАС угрожает сорвать следующий этап перемирия в Газе, требуя большего давления на Израиль

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Лидер ХАМАС угрожает не переходить к следующему этапу соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, требуя усиления давления на Израиль. Ключевые требования включают открытие пограничного перехода, прекращение смертельных ударов и обеспечение поступления гуманитарной помощи.

ХАМАС угрожает сорвать следующий этап перемирия в Газе, требуя большего давления на Израиль

Лидер ХАМАС во вторник пригрозил не переходить к следующему этапу соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, требуя усиления давления на Израиль. Ключевые требования включают немедленное открытие ключевого пограничного перехода, прекращение смертельных ударов и обеспечение поступления большего объема гуманитарной помощи на палестинскую территорию. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Это заявление прозвучало на фоне готовности израильского правительства перейти к следующему, более сложному этапу соглашения, а также призыва к боевикам вернуть останки последнего израильского заложника, удерживаемого в Газе.

Лидер Сирии обвинил Израиль в борьбе с «призраками» после войны в Газе07.12.25, 11:42 • 4777 просмотров

Хусам Бадран, член политического крыла ХАМАС, призвал к "полному выполнению всех условий первого этапа" перед тем, как двигаться дальше. Это включает прекращение постоянного сноса палестинских домов на территориях, которые до сих пор контролируются Израилем.

Контекст

По данным палестинских органов здравоохранения, с момента вступления в силу прекращения огня 10 октября в результате военных операций Израиля в Газе погибло по меньшей мере 376 палестинцев.

Израиль, со своей стороны, обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня, оправдывая свои удары как ответ на нападения на своих солдат. Однако палестинские чиновники утверждают, что среди погибших были женщины и дети, а некоторые удары произошли в так называемой "безопасной зоне".

Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе08.12.25, 19:55 • 2856 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
благотворительность
Сектор Газа