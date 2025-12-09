ХАМАС угрожает сорвать следующий этап перемирия в Газе, требуя большего давления на Израиль

Лидер ХАМАС во вторник пригрозил не переходить к следующему этапу соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, требуя усиления давления на Израиль. Ключевые требования включают немедленное открытие ключевого пограничного перехода, прекращение смертельных ударов и обеспечение поступления большего объема гуманитарной помощи на палестинскую территорию. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Это заявление прозвучало на фоне готовности израильского правительства перейти к следующему, более сложному этапу соглашения, а также призыва к боевикам вернуть останки последнего израильского заложника, удерживаемого в Газе.

Лидер Сирии обвинил Израиль в борьбе с «призраками» после войны в Газе

Хусам Бадран, член политического крыла ХАМАС, призвал к "полному выполнению всех условий первого этапа" перед тем, как двигаться дальше. Это включает прекращение постоянного сноса палестинских домов на территориях, которые до сих пор контролируются Израилем.

Контекст

По данным палестинских органов здравоохранения, с момента вступления в силу прекращения огня 10 октября в результате военных операций Израиля в Газе погибло по меньшей мере 376 палестинцев.

Израиль, со своей стороны, обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня, оправдывая свои удары как ответ на нападения на своих солдат. Однако палестинские чиновники утверждают, что среди погибших были женщины и дети, а некоторые удары произошли в так называемой "безопасной зоне".

Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе