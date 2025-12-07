$42.180.00
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Лидер Сирии обвинил Израиль в борьбе с «призраками» после войны в Газе

Киев • УНН

 • 20 просмотра

На Дохийском форуме временный президент Сирии обвинил Израиль в борьбе с «призраками» в Секторе Газа и в поиске конфликта, который уже прекратился.

Лидер Сирии обвинил Израиль в борьбе с «призраками» после войны в Газе

Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа обвинил Израиль в борьбе с «призраками» и поиске врагов после окончания войны в Газе. Выступая на Дохийском форуме в субботу, Аш-Шараа заявил, что Израиль отклонил его предложения по региональному миру, вместо этого «экстраполируя» свой конфликт с боевиками ХАМАС и оправдывая агрессию во имя безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Аш-Шараа, пришедший к власти год назад после падения Башара Асада, заверил, что Сирия не является страной, экспортирующей конфликт. Он призвал Израиль вывести свои войска из Сирии и подтвердить соблюдение соглашения о перемирии 1974 года.

Нас не беспокоит то, что мы являемся страной, которая экспортирует конфликт, в частности в Израиль 

– сказал он.

В настоящее время Израиль контролирует часть южной Сирии – буферной зоны, ранее патрулируемой ООН. Израиль утверждает, что захватил эту демилитаризованную зону площадью 400 квадратных километров в качестве превентивной меры для предотвращения проникновения боевиков после свержения Асада. Израильские войска регулярно проводят операции в этой зоне, включая рейды против подозреваемых боевиков, в результате которых в прошлом месяце было убито по меньшей мере 13 человек.

ч. Президент Ливана и «Хезболла» разошлись во мнениях относительно расширения переговоров с Израилем

Аш-Шараа призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для достижения формулы, которая бы удовлетворила «разумные» требования безопасности. Он подтвердил, что переговоры с участием Соединенных Штатов продолжаются.

В начале декабря президент Дональд Трамп выразил удовлетворение действиями группировки Аш-Шараа и призвал Израиль «не вмешиваться» в дела Сирии.

ч. Рождественская елка в Вифлееме впервые зажглась с начала войны в Газе

Степан Гафтко

Израиль
Организация Объединенных Наций
Ливан
Башар Асад
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты