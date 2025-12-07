Лидер Сирии обвинил Израиль в борьбе с «призраками» после войны в Газе

Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа обвинил Израиль в борьбе с «призраками» и поиске врагов после окончания войны в Газе. Выступая на Дохийском форуме в субботу, Аш-Шараа заявил, что Израиль отклонил его предложения по региональному миру, вместо этого «экстраполируя» свой конфликт с боевиками ХАМАС и оправдывая агрессию во имя безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Аш-Шараа, пришедший к власти год назад после падения Башара Асада, заверил, что Сирия не является страной, экспортирующей конфликт. Он призвал Израиль вывести свои войска из Сирии и подтвердить соблюдение соглашения о перемирии 1974 года.

Нас не беспокоит то, что мы являемся страной, которая экспортирует конфликт, в частности в Израиль

– сказал он.

В настоящее время Израиль контролирует часть южной Сирии – буферной зоны, ранее патрулируемой ООН. Израиль утверждает, что захватил эту демилитаризованную зону площадью 400 квадратных километров в качестве превентивной меры для предотвращения проникновения боевиков после свержения Асада. Израильские войска регулярно проводят операции в этой зоне, включая рейды против подозреваемых боевиков, в результате которых в прошлом месяце было убито по меньшей мере 13 человек.

Аш-Шараа призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для достижения формулы, которая бы удовлетворила «разумные» требования безопасности. Он подтвердил, что переговоры с участием Соединенных Штатов продолжаются.

В начале декабря президент Дональд Трамп выразил удовлетворение действиями группировки Аш-Шараа и призвал Израиль «не вмешиваться» в дела Сирии.

