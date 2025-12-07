Лідер Сирії звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" після війни в Газі

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 30026 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 40828 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 49385 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 47812 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 53705 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53278 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39201 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 79963 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43500 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38778 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
97%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф атакувала об’єкти інфраструктури Кременчука: у місті перебої зі світлом, водою та теплом7 грудня, 00:14 • 3240 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 9532 перегляди
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет7 грудня, 03:24 • 4288 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 7 грудня, 03:42 • 3710 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини04:08 • 6690 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 36445 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 46284 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 59931 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 79963 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 69108 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Китай
Кременчук
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 34575 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 43590 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 45104 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 59106 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 57324 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
The New York Times

Лідер Сирії звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" після війни в Газі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

На Дохійському форумі тимчасовий президент Сирії звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" у Секторі Гази та у пошуку конфлікту, який вже припинився.

Лідер Сирії звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" після війни в Газі
Фото: AP

Тимчасовий президент Сирії Ахмад аль-Шараа звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" та пошуку ворогів після завершення війни в Газі. Виступаючи на Дохійському форумі у суботу, Аш-Шараа заявив, що Ізраїль відхилив його пропозиції щодо регіонального миру, натомість "екстраполюючи" свій конфлікт із бойовиками ХАМАС та виправдовуючи агресію в ім'я безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

Аш-Шараа, який прийшов до влади рік тому після падіння Башара Асада, запевнив, що Сирія не є країною, яка експортує конфлікт. Він закликав Ізраїль вивести свої війська з Сирії та підтвердити дотримання угоди про перемир'я 1974 року.

Нас не турбує те, що ми є країною, яка експортує конфлікт, зокрема до Ізраїлю 

– сказав він.

Наразі Ізраїль контролює частину південної Сирії – буферної зони, що раніше патрулювалася ООН. Ізраїль стверджує, що захопив цю демілітаризовану зону площею 400 квадратних кілометрів як превентивний захід для запобігання проникненню бойовиків після повалення Асада. Ізраїльські війська регулярно проводять операції в цій зоні, включаючи рейди проти підозрюваних бойовиків, внаслідок яких минулого місяця було вбито щонайменше 13 людей.

Президент Лівану та "Хезболла" розійшлися в поглядах щодо розширення переговорів з Ізраїлем05.12.25, 22:11 • 4886 переглядiв

Аш-Шараа закликав міжнародну спільноту чинити тиск на Ізраїль для досягнення формули, яка б задовольнила "розумні" вимоги безпеки. Він підтвердив, що переговори за участі Сполучених Штатів тривають.

На початку грудня президент Дональд Трамп висловив задоволення діями угруповання Аш-Шараа та закликав Ізраїль "не втручатися" у справи Сирії.

Різдвяна ялинка у Віфлеємі вперше засвітилася з початку війни в Газі07.12.25, 11:15 • 448 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Ліван
Башар аль-Асад
Дональд Трамп
Сирія
Сполучені Штати Америки