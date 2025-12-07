Лідер Сирії звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" після війни в Газі

Фото: AP

Тимчасовий президент Сирії Ахмад аль-Шараа звинуватив Ізраїль у боротьбі з "привидами" та пошуку ворогів після завершення війни в Газі. Виступаючи на Дохійському форумі у суботу, Аш-Шараа заявив, що Ізраїль відхилив його пропозиції щодо регіонального миру, натомість "екстраполюючи" свій конфлікт із бойовиками ХАМАС та виправдовуючи агресію в ім'я безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

Аш-Шараа, який прийшов до влади рік тому після падіння Башара Асада, запевнив, що Сирія не є країною, яка експортує конфлікт. Він закликав Ізраїль вивести свої війська з Сирії та підтвердити дотримання угоди про перемир'я 1974 року.

Нас не турбує те, що ми є країною, яка експортує конфлікт, зокрема до Ізраїлю – сказав він.

Наразі Ізраїль контролює частину південної Сирії – буферної зони, що раніше патрулювалася ООН. Ізраїль стверджує, що захопив цю демілітаризовану зону площею 400 квадратних кілометрів як превентивний захід для запобігання проникненню бойовиків після повалення Асада. Ізраїльські війська регулярно проводять операції в цій зоні, включаючи рейди проти підозрюваних бойовиків, внаслідок яких минулого місяця було вбито щонайменше 13 людей.

Аш-Шараа закликав міжнародну спільноту чинити тиск на Ізраїль для досягнення формули, яка б задовольнила "розумні" вимоги безпеки. Він підтвердив, що переговори за участі Сполучених Штатів тривають.

На початку грудня президент Дональд Трамп висловив задоволення діями угруповання Аш-Шараа та закликав Ізраїль "не втручатися" у справи Сирії.

