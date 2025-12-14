ХАМАС: вбивство командира Ізраїлем загрожує життєздатності припинення вогню у Газі

Фото: Reuters

Головний переговірник ХАМАС заявив у неділю, що вбивство Ізраїлем високопоставленого командира бойовиків ставить під загрозу припинення вогню в Секторі Газа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Йдеться про старшого командира Раїда Саїда та трьох його соратників, які загинули в суботу.

Лідер ХАМАС закликав президента США Дональда Трампа вимагати від Ізраїлю дотримання умов перемир'я. Тисячі прихильників бойовиків зібралися в центрі міста Газа на похороні убитих.

Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі