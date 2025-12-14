ХАМАС: вбивство командира Ізраїлем загрожує життєздатності припинення вогню у Газі
Київ • УНН
Переговірник ХАМАС заявив, що вбивство Ізраїлем старшого командира Раїда Саїда та трьох його соратників ставить під загрозу припинення вогню в Секторі Газа. Лідер ХАМАС закликав президента США Трампа вимагати від Ізраїлю дотримання умов перемир'я.
Головний переговірник ХАМАС заявив у неділю, що вбивство Ізраїлем високопоставленого командира бойовиків ставить під загрозу припинення вогню в Секторі Газа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Йдеться про старшого командира Раїда Саїда та трьох його соратників, які загинули в суботу.
Лідер ХАМАС закликав президента США Дональда Трампа вимагати від Ізраїлю дотримання умов перемир'я. Тисячі прихильників бойовиків зібралися в центрі міста Газа на похороні убитих.
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі14.12.25, 06:00 • 6142 перегляди