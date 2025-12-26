Ізраїль знищив одного з лідерів іранських сил "Кудс" у Лівані
Київ • УНН
Сили оборони Ізраїлю ліквідували Хусейна Махмуда Маршада аль-Джаварі, військовослужбовця іранських сил "Кудс", у Лівані. Він брав участь у плануванні нападів з Сирії та Лівану.
Сили оборони Ізраїлю заявили про знищення в Лівані військовослужбовця іранських сил "Кудс" (одна з п'яти гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції), який брав участь у плануванні нападів з території Сирії та Лівану. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що військові ідентифікували чоловіка як Хусейна Махмуда Маршада аль-Джаварі, назвавши його ключовим оперативником у підрозділі 840 сил.
Він був убитий у районі Ансарії, додали військові у своїй заяві, не надаючи жодних додаткових подробиць його смерті
Варто додати, що наприкінці жовтня Ізраїль завдав удару по Бейруту 23 листопада, заявивши, що метою був начальник штабу "Хезболли". Внаслідок атаки загинула одна людина та 21 отримала поранення.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про підготовку заходів у відповідь після інциденту з вибухом бомби, внаслідок якого було поранено офіцера ЦАХАЛу.
Ізраїль завдав авіаударів по Лівану напередодні вирішальної зустрічі щодо роззброєння "Хезболли"18.12.25, 20:51 • 3856 переглядiв