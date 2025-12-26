Ізраїль знищив одного з лідерів іранських сил "Кудс" у Лівані

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 грудня, 16:14 • 14309 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 50817 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 54037 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 67291 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 33775 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 25971 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 19820 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 64959 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 81226 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35436 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
50%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стрілянина під час рейду ICE у Меріленді: агенти поранили водія-іноземця25 грудня, 18:54 • 3374 перегляди
Нардепи пропонують затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: зареєстровано проєкт постанови25 грудня, 19:56 • 11259 перегляди
У росії засудили антивоєнного активіста та критика путіна - ЗМІ25 грудня, 20:06 • 3648 перегляди
Ядерний шантаж і маніпуляції: путін заявляє про переговори зі США щодо долі окупованої ЗАЕС без України25 грудня, 20:32 • 3788 перегляди
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59 • 3142 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 50812 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 64955 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 47530 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 81220 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 65893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Музикант
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 13456 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 16997 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 18099 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 20912 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 27195 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Storm Shadow
The Times
Дипломатка

Ізраїль знищив одного з лідерів іранських сил "Кудс" у Лівані

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Сили оборони Ізраїлю ліквідували Хусейна Махмуда Маршада аль-Джаварі, військовослужбовця іранських сил "Кудс", у Лівані. Він брав участь у плануванні нападів з Сирії та Лівану.

Ізраїль знищив одного з лідерів іранських сил "Кудс" у Лівані

Сили оборони Ізраїлю заявили про знищення в Лівані військовослужбовця іранських сил "Кудс" (одна з п'яти гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції), який брав участь у плануванні нападів з території Сирії та Лівану. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що військові ідентифікували чоловіка як Хусейна Махмуда Маршада аль-Джаварі, назвавши його ключовим оперативником у підрозділі 840 сил.

Він був убитий у районі Ансарії, додали військові у своїй заяві, не надаючи жодних додаткових подробиць його смерті

- йдеться у повідомленні.

Варто додати, що наприкінці жовтня Ізраїль завдав удару по Бейруту 23 листопада, заявивши, що метою був начальник штабу "Хезболли". Внаслідок атаки загинула одна людина та 21 отримала поранення.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про підготовку заходів у відповідь після інциденту з вибухом бомби, внаслідок якого було поранено офіцера ЦАХАЛу.

Ізраїль завдав авіаударів по Лівану напередодні вирішальної зустрічі щодо роззброєння "Хезболли"18.12.25, 20:51 • 3856 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Сирія