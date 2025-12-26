Ізраїль знищив одного з лідерів іранських сил "Кудс" у Лівані

Сили оборони Ізраїлю заявили про знищення в Лівані військовослужбовця іранських сил "Кудс" (одна з п'яти гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції), який брав участь у плануванні нападів з території Сирії та Лівану. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що військові ідентифікували чоловіка як Хусейна Махмуда Маршада аль-Джаварі, назвавши його ключовим оперативником у підрозділі 840 сил.

Він був убитий у районі Ансарії, додали військові у своїй заяві, не надаючи жодних додаткових подробиць його смерті - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що наприкінці жовтня Ізраїль завдав удару по Бейруту 23 листопада, заявивши, що метою був начальник штабу "Хезболли". Внаслідок атаки загинула одна людина та 21 отримала поранення.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про підготовку заходів у відповідь після інциденту з вибухом бомби, внаслідок якого було поранено офіцера ЦАХАЛу.

