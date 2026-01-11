$42.990.00
Израиль готовит новое наступление в Газе на март, ожидается одобрение от Трампа

Киев • УНН

 • 62 просмотра

ЦАХАЛ разработал планы возобновления боевых действий в Газе на март 2026 года. Операция зависит от позиции администрации Трампа и направлена на разоружение ХАМАС.

Израиль готовит новое наступление в Газе на март, ожидается одобрение от Трампа
Фото: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы возобновления масштабных боевых действий в секторе Газа, запланированных на март 2026 года. Главной целью операции является город Газа и перемещение так называемой "желтой линии" прекращения огня дальше на запад к морскому побережью, что позволит Израилю установить полный контроль над северной частью анклава. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Согласно данным израильских чиновников и арабских дипломатов, реализация наступления напрямую зависит от позиции администрации Дональда Трампа. Сейчас Белый дом пытается продвинуть "хрупкое" перемирие, заключенное в октябре 2025 года, до второго этапа. Ключевым требованием США и Израиля является полное разоружение группировки ХАМАС.

Израиль возобновил удары по объектам «Хезболлы» и ХАМАСа в Ливане06.01.26, 01:17 • 3873 просмотра

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с Трампом в декабре 2025 года согласился на дальнейшее дипломатическое сотрудничество, однако он выразил сомнение в том, что ХАМАС согласится добровольно сдать оружие. Из-за этого ЦАХАЛ получил приказ подготовить план действий на случай срыва мирного процесса.

Текущая ситуация и угроза эскалации

Хотя официальное прекращение огня действует с 10 октября 2025 года, оно остается крайне нестабильным. Только за последние три месяца были зафиксированы сотни нарушений с обеих сторон. В Газе уже начался процесс возвращения гражданских в северные районы, однако израильские военные продолжают укреплять позиции вдоль демаркационной линии.

Израиль нанес авиаудары по Сидону и объектам в долине Бекаа в Ливане06.01.26, 06:29 • 4692 просмотра

Дональд Трамп недавно предупредил ХАМАС о "настоящем аде", если требования по разоружению и освобождению всех удерживаемых лиц не будут выполнены. Израильская сторона рассматривает март как крайний срок для достижения дипломатического прогресса, после чего военные действия могут быть возобновлены при поддержке Вашингтона. 

ХАМАС поплатится, если не разоружится в ближайшее время - Трамп31.12.25, 10:20 • 3807 просмотров

Степан Гафтко

