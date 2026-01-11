Израиль готовит новое наступление в Газе на март, ожидается одобрение от Трампа

Фото: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы возобновления масштабных боевых действий в секторе Газа, запланированных на март 2026 года. Главной целью операции является город Газа и перемещение так называемой "желтой линии" прекращения огня дальше на запад к морскому побережью, что позволит Израилю установить полный контроль над северной частью анклава. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Согласно данным израильских чиновников и арабских дипломатов, реализация наступления напрямую зависит от позиции администрации Дональда Трампа. Сейчас Белый дом пытается продвинуть "хрупкое" перемирие, заключенное в октябре 2025 года, до второго этапа. Ключевым требованием США и Израиля является полное разоружение группировки ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с Трампом в декабре 2025 года согласился на дальнейшее дипломатическое сотрудничество, однако он выразил сомнение в том, что ХАМАС согласится добровольно сдать оружие. Из-за этого ЦАХАЛ получил приказ подготовить план действий на случай срыва мирного процесса.

Текущая ситуация и угроза эскалации

Хотя официальное прекращение огня действует с 10 октября 2025 года, оно остается крайне нестабильным. Только за последние три месяца были зафиксированы сотни нарушений с обеих сторон. В Газе уже начался процесс возвращения гражданских в северные районы, однако израильские военные продолжают укреплять позиции вдоль демаркационной линии.

Дональд Трамп недавно предупредил ХАМАС о "настоящем аде", если требования по разоружению и освобождению всех удерживаемых лиц не будут выполнены. Израильская сторона рассматривает март как крайний срок для достижения дипломатического прогресса, после чего военные действия могут быть возобновлены при поддержке Вашингтона.

