Израиль нанес авиаудары по Сидону и объектам в долине Бекаа в Ливане
Силы ЦАХАЛ нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана 6 января 2026 года, в частности по городу Сидон. Атаки также произошли в долине Бекаа, где был поражен дом командира ХАМАС и автомобиль с членами «Хезболлы».
Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана в течение понедельника и в ночь на вторник, 6 января 2026 года. В частности, атаке подвергся город Сидон — третий по величине населенный пункт страны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Около часа ночи во вторник израильская ракета разрушила трехэтажное коммерческое здание в прибрежном городе Сидон. По данным AP, здание располагалось в промышленном районе среди мастерских и на момент удара было пустым.
По меньшей мере один человек был госпитализирован; сообщений о погибших пока нет. Эта атака была необъявленной, поскольку предупреждений об эвакуации именно для этого района израильское командование не публиковало.
Операции в долине Бекаа и на юге
Ранее, в понедельник, ЦАХАЛ нанес точечные удары по инфраструктуре группировок "Хезболла" и ХАМАС. В частности:
- Долина Бекаа: в деревне Манара был поражен дом, принадлежавший Шархабилу аль-Саиду — командиру ХАМАС, ликвидированному еще в 2024 году.
- Деревня Брайке: в результате удара беспилотника по автомобилю ранены два человека, которых Израиль идентифицировал как членов "Хезболлы".
Перед большинством атак на востоке и юге официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи опубликовал предупреждение об эвакуации в сети X, что позволило избежать массовых жертв среди гражданских.
Контекст и ситуация с безопасностью
Обострение произошло на фоне подготовки командующего армией Ливана к отчету перед правительством относительно плана разоружения "Хезболлы" в приграничных районах. Израильская сторона подчеркивает, что продолжает уничтожать террористическую инфраструктуру, которая угрожает безопасности ее границ.
