Израиль нанес авиаудары по Сидону и объектам в долине Бекаа в Ливане

Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10279 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 30772 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 57542 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 35129 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 38409 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41998 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103270 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70563 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95690 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99801 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Эксклюзивы
Эксклюзивы
Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов ВашингтонаVideo5 января, 18:52 • 4164 просмотра
Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters5 января, 18:58 • 6224 просмотра
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану5 января, 19:20 • 5292 просмотра
Экстренные отключения света на левом берегу Киева отменены5 января, 19:26 • 2796 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 5474 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 15543 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 57547 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 40115 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103271 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 161261 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 5628 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 56369 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 50811 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47339 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55429 просмотра
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Израиль нанес авиаудары по Сидону и объектам в долине Бекаа в Ливане

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Силы ЦАХАЛ нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана 6 января 2026 года, в частности по городу Сидон. Атаки также произошли в долине Бекаа, где был поражен дом командира ХАМАС и автомобиль с членами «Хезболлы».

Израиль нанес авиаудары по Сидону и объектам в долине Бекаа в Ливане
Фото: AP

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана в течение понедельника и в ночь на вторник, 6 января 2026 года. В частности, атаке подвергся город Сидон — третий по величине населенный пункт страны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Около часа ночи во вторник израильская ракета разрушила трехэтажное коммерческое здание в прибрежном городе Сидон. По данным AP, здание располагалось в промышленном районе среди мастерских и на момент удара было пустым.

Израиль уничтожил одного из лидеров иранских сил «Кудс» в Ливане26.12.25, 06:22 • 4281 просмотр

По меньшей мере один человек был госпитализирован; сообщений о погибших пока нет. Эта атака была необъявленной, поскольку предупреждений об эвакуации именно для этого района израильское командование не публиковало.

Операции в долине Бекаа и на юге

Ранее, в понедельник, ЦАХАЛ нанес точечные удары по инфраструктуре группировок "Хезболла" и ХАМАС. В частности:

  • Долина Бекаа: в деревне Манара был поражен дом, принадлежавший Шархабилу аль-Саиду — командиру ХАМАС, ликвидированному еще в 2024 году.
    • Деревня Брайке: в результате удара беспилотника по автомобилю ранены два человека, которых Израиль идентифицировал как членов "Хезболлы".

      Перед большинством атак на востоке и юге официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи опубликовал предупреждение об эвакуации в сети X, что позволило избежать массовых жертв среди гражданских.

      Контекст и ситуация с безопасностью

      Обострение произошло на фоне подготовки командующего армией Ливана к отчету перед правительством относительно плана разоружения "Хезболлы" в приграничных районах. Израильская сторона подчеркивает, что продолжает уничтожать террористическую инфраструктуру, которая угрожает безопасности ее границ. 

      Израиль возобновил удары по объектам «Хезболлы» и ХАМАСа в Ливане06.01.26, 01:17 • 1226 просмотров

      Степан Гафтко

