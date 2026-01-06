Израиль нанес авиаудары по Сидону и объектам в долине Бекаа в Ливане

Фото: AP

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана в течение понедельника и в ночь на вторник, 6 января 2026 года. В частности, атаке подвергся город Сидон — третий по величине населенный пункт страны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Около часа ночи во вторник израильская ракета разрушила трехэтажное коммерческое здание в прибрежном городе Сидон. По данным AP, здание располагалось в промышленном районе среди мастерских и на момент удара было пустым.

По меньшей мере один человек был госпитализирован; сообщений о погибших пока нет. Эта атака была необъявленной, поскольку предупреждений об эвакуации именно для этого района израильское командование не публиковало.

Операции в долине Бекаа и на юге

Ранее, в понедельник, ЦАХАЛ нанес точечные удары по инфраструктуре группировок "Хезболла" и ХАМАС. В частности:

Долина Бекаа: в деревне Манара был поражен дом, принадлежавший Шархабилу аль-Саиду — командиру ХАМАС, ликвидированному еще в 2024 году.

Деревня Брайке: в результате удара беспилотника по автомобилю ранены два человека, которых Израиль идентифицировал как членов "Хезболлы".

Перед большинством атак на востоке и юге официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи опубликовал предупреждение об эвакуации в сети X, что позволило избежать массовых жертв среди гражданских.

Контекст и ситуация с безопасностью

Обострение произошло на фоне подготовки командующего армией Ливана к отчету перед правительством относительно плана разоружения "Хезболлы" в приграничных районах. Израильская сторона подчеркивает, что продолжает уничтожать террористическую инфраструктуру, которая угрожает безопасности ее границ.

