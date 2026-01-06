Ізраїль завдав авіаударів по Сидону та об'єктах у долині Бекаа у Лівані

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 10242 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 30683 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 57414 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 35071 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 38368 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41977 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103209 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70549 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95675 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99791 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
84%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів ВашингтонаVideo5 січня, 18:52 • 4164 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 6224 перегляди
Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 5 січня, 19:20 • 5292 перегляди
Екстрені відключення світла на лівому березі Києва скасовано5 січня, 19:26 • 2796 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 5474 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 15466 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 57414 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 40062 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103209 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 161214 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Музикант
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 5486 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56348 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50793 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47319 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55413 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ізраїль завдав авіаударів по Сидону та об'єктах у долині Бекаа у Лівані

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Сили ЦАХАЛ завдали серії ударів по південних та східних районах Лівану 6 січня 2026 року, зокрема по місту Сидон. Атаки також відбулися в долині Бекаа, де було уражено будинок командира ХАМАС та автомобіль з членами "Хезболли".

Ізраїль завдав авіаударів по Сидону та об'єктах у долині Бекаа у Лівані
Фото: AP

Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили серію ударів по південних та східних районах Лівану протягом понеділка та в ніч на вівторок, 6 січня 2026 року. Зокрема, атаки зазнало місто Сидон - третій за величиною населений пункт країни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Близько першої години ночі у вівторок ізраїльська ракета зруйнувала триповерхову комерційну будівлю в прибережному місті Сидон. За даними AP, будівля розташовувалася в промисловому районі серед майстерень і на момент удару була порожньою.

Ізраїль знищив одного з лідерів іранських сил "Кудс" у Лівані26.12.25, 06:22 • 4281 перегляд

Щонайменше одну особу було госпіталізовано; повідомлень про загиблих наразі немає. Ця атака була неоголошеною, оскільки попереджень про евакуацію саме для цього району ізраїльське командування не публікувало.

Операції в долині Бекаа та на півдні

Раніше, у понеділок, ЦАХАЛ завдав точкових ударів по інфраструктурі угруповань "Хезболла" та ХАМАС. Зокрема:

  • Долина Бекаа: у селі Манара було уражено будинок, що належав Шархабілу аль-Саїду - командиру ХАМАС, ліквідованому ще у 2024 році.
    • Село Брайке: внаслідок удару безпілотника по автомобілю поранено двох осіб, яких Ізраїль ідентифікував як членів "Хезболли".

      Перед більшістю атак на сході та півдні офіційний представник ЦАХАЛ Авіхай Адраї оприлюднив попередження про евакуацію у мережі X, що дозволило уникнути масових жертв серед цивільних.

      Контекст та безпекова ситуація

      Загострення відбулося на тлі підготовки командувача армії Лівану до звіту перед урядом щодо плану роззброєння "Хезболли" у прикордонних районах. Ізраїльська сторона наголошує, що продовжує знищувати терористичну інфраструктуру, яка загрожує безпеці її кордонів. 

      Ізраїль відновив удари по об'єктах "Хезболли" та ХАМАСу у Лівані06.01.26, 01:17 • 1210 переглядiв

      Степан Гафтко

      Новини Світу
      Нерухомість
      Село
      Соціальна мережа
      Сутички
      Ассошіейтед Прес
      Ізраїль
      Ліван