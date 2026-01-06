Ізраїль завдав авіаударів по Сидону та об'єктах у долині Бекаа у Лівані
Київ • УНН
Сили ЦАХАЛ завдали серії ударів по південних та східних районах Лівану 6 січня 2026 року, зокрема по місту Сидон. Атаки також відбулися в долині Бекаа, де було уражено будинок командира ХАМАС та автомобіль з членами "Хезболли".
Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили серію ударів по південних та східних районах Лівану протягом понеділка та в ніч на вівторок, 6 січня 2026 року. Зокрема, атаки зазнало місто Сидон - третій за величиною населений пункт країни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Близько першої години ночі у вівторок ізраїльська ракета зруйнувала триповерхову комерційну будівлю в прибережному місті Сидон. За даними AP, будівля розташовувалася в промисловому районі серед майстерень і на момент удару була порожньою.
Ізраїль знищив одного з лідерів іранських сил "Кудс" у Лівані26.12.25, 06:22 • 4281 перегляд
Щонайменше одну особу було госпіталізовано; повідомлень про загиблих наразі немає. Ця атака була неоголошеною, оскільки попереджень про евакуацію саме для цього району ізраїльське командування не публікувало.
Операції в долині Бекаа та на півдні
Раніше, у понеділок, ЦАХАЛ завдав точкових ударів по інфраструктурі угруповань "Хезболла" та ХАМАС. Зокрема:
- Долина Бекаа: у селі Манара було уражено будинок, що належав Шархабілу аль-Саїду - командиру ХАМАС, ліквідованому ще у 2024 році.
- Село Брайке: внаслідок удару безпілотника по автомобілю поранено двох осіб, яких Ізраїль ідентифікував як членів "Хезболли".
Перед більшістю атак на сході та півдні офіційний представник ЦАХАЛ Авіхай Адраї оприлюднив попередження про евакуацію у мережі X, що дозволило уникнути масових жертв серед цивільних.
Контекст та безпекова ситуація
Загострення відбулося на тлі підготовки командувача армії Лівану до звіту перед урядом щодо плану роззброєння "Хезболли" у прикордонних районах. Ізраїльська сторона наголошує, що продовжує знищувати терористичну інфраструктуру, яка загрожує безпеці її кордонів.
Ізраїль відновив удари по об'єктах "Хезболли" та ХАМАСу у Лівані06.01.26, 01:17 • 1210 переглядiв