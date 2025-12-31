ХАМАС поплатиться, якщо не роззброїться найближчим часом - Трамп

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 2204 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 5276 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 20416 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 51361 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 36976 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32481 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30514 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21408 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19699 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24253 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.2м/с
81%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 8156 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 3920 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 21600 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 13917 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 5908 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 43850 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 47045 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 42438 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 69307 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 67262 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 14245 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 51357 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 25550 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37017 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 50281 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Гриби

ХАМАС поплатиться, якщо не роззброїться найближчим часом - Трамп

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Американський президент сподівається "дуже швидко" перейти до другого етапу мирного плану для Сектору Гази.

ХАМАС поплатиться, якщо не роззброїться найближчим часом - Трамп

Президент США Дональд Трамп сподівається "дуже швидко" перейти до другого етапу мирного плану для Сектору Гази. Він додав що ХАМАС "поплатиться", якщо не роззброїться найближчим часом, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Очільник Білого дому зробив відповідну заяву під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Флориді. Він додав, що Ізраїль "на 100% виконав план", незважаючи на продовження військових дій у Газі.

Президент США також заявив, що його країна може підтримати черговий масштабний удар по Ірану, якщо той відновить програму створення балістичних ракет або ядерної зброї.

Представники ХАМАС заявили, що повне роззброєння має відбуватися паралельно з прогресом у створенні незалежної Палестинської держави.

На запитання, чи не турбує його те, що Ізраїль не рухається достатньо швидко до другого етапу плану, Трамп відповів, що країна "виконує план".

Мене не турбує те, що робить Ізраїль, мене турбує те, що роблять або, можливо, не роблять інші

- додав він.

Водночас Нетаньягу заявив, що Ізраїль зацікавлений у забезпеченні мирного кордону з Сирією, а Трамп висловив сподівання, що Ізраїль буде підтримувати добрі стосунки з президентом Ахмедом аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення режиму Башара Асада наприкінці 2024 року.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран спробує наростити сили, то Вашингтон "надере йому дупу".

Водночас радикальне палестинське угрупування ХАМАС підтвердило загибель п'яти лідерів, включаючи "замаскованого речника". Це стало серйозним ударом по терористичній групі.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Ізраїль
Башар аль-Асад
Дональд Трамп
Сирія
Беньямін Нетаньягу
Флорида
Іран