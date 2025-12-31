ХАМАС поплатиться, якщо не роззброїться найближчим часом - Трамп

Президент США Дональд Трамп сподівається "дуже швидко" перейти до другого етапу мирного плану для Сектору Гази. Він додав що ХАМАС "поплатиться", якщо не роззброїться найближчим часом, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Очільник Білого дому зробив відповідну заяву під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Флориді. Він додав, що Ізраїль "на 100% виконав план", незважаючи на продовження військових дій у Газі.

Президент США також заявив, що його країна може підтримати черговий масштабний удар по Ірану, якщо той відновить програму створення балістичних ракет або ядерної зброї.

Представники ХАМАС заявили, що повне роззброєння має відбуватися паралельно з прогресом у створенні незалежної Палестинської держави.

На запитання, чи не турбує його те, що Ізраїль не рухається достатньо швидко до другого етапу плану, Трамп відповів, що країна "виконує план".

Мене не турбує те, що робить Ізраїль, мене турбує те, що роблять або, можливо, не роблять інші - додав він.

Водночас Нетаньягу заявив, що Ізраїль зацікавлений у забезпеченні мирного кордону з Сирією, а Трамп висловив сподівання, що Ізраїль буде підтримувати добрі стосунки з президентом Ахмедом аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення режиму Башара Асада наприкінці 2024 року.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран спробує наростити сили, то Вашингтон "надере йому дупу".

Водночас радикальне палестинське угрупування ХАМАС підтвердило загибель п'яти лідерів, включаючи "замаскованого речника". Це стало серйозним ударом по терористичній групі.