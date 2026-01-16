Ізраїльські удари в Газі: загинули польові командири та високопосадовці ХАМАС

Внаслідок серії авіаударів ізраїльської армії по сектору Гази у четвер загинуло щонайменше 10 осіб. За даними місцевих джерел та медиків, серед убитих - високопоставлені представники збройних крил радикальних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У Нусейраті внаслідок атаки загинув Ашраф Аль-Хатіб, якого називають високопоставленим оперативником "Ісламського джихаду". Також джерела в ХАМАС підтвердили загибель місцевого командира Мохаммеда Аль-Холі в Дейр-ель-Бала. Крім того, у місті Газа було вбито офіцера поліції ХАМАС.

ХАМАС розпустить уряд в Секторі Гази після передачі влади новому органу - Euronews

Ці удари відбуваються на тлі крихкого припинення вогню, яке офіційно діє з жовтня 2025 року. Проте з моменту набуття ним чинності зафіксовано загибель понад 400 палестинців та трьох ізраїльських військовослужбовців.

Гуманітарна ситуація та втрати серед цивільних

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив про критичну ситуацію: з початку перемир'я в Газі загинуло понад 100 дітей, багато з яких стали жертвами ударів безпілотників та квадрокоптерів. Майже все 2-мільйонне населення анклаву змушене жити в руїнах або тимчасових наметах.

Загальні втрати з початку масштабної операції Ізраїлю, розпочатої у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, досягли 71 000 осіб. Значна частина території сектору Гази перетворена на руїни, а ізраїльські війська наразі контролюють понад половину анклаву.

План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу