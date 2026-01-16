$43.180.08
22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Ізраїльські удари в Газі: загинули польові командири та високопосадовці ХАМАС

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Ізраїльські авіаудари в Газі призвели до загибелі щонайменше 10 осіб, включаючи високопосадовців ХАМАС та "Ісламського джихаду". Це сталося на тлі крихкого перемир'я, що діє з жовтня 2025 року.

Ізраїльські удари в Газі: загинули польові командири та високопосадовці ХАМАС

Внаслідок серії авіаударів ізраїльської армії по сектору Гази у четвер загинуло щонайменше 10 осіб. За даними місцевих джерел та медиків, серед убитих - високопоставлені представники збройних крил радикальних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У Нусейраті внаслідок атаки загинув Ашраф Аль-Хатіб, якого називають високопоставленим оперативником "Ісламського джихаду". Також джерела в ХАМАС підтвердили загибель місцевого командира Мохаммеда Аль-Холі в Дейр-ель-Бала. Крім того, у місті Газа було вбито офіцера поліції ХАМАС.

ХАМАС розпустить уряд в Секторі Гази після передачі влади новому органу - Euronews12.01.26, 10:36 • 4626 переглядiв

Ці удари відбуваються на тлі крихкого припинення вогню, яке офіційно діє з жовтня 2025 року. Проте з моменту набуття ним чинності зафіксовано загибель понад 400 палестинців та трьох ізраїльських військовослужбовців.

Гуманітарна ситуація та втрати серед цивільних

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив про критичну ситуацію: з початку перемир'я в Газі загинуло понад 100 дітей, багато з яких стали жертвами ударів безпілотників та квадрокоптерів. Майже все 2-мільйонне населення анклаву змушене жити в руїнах або тимчасових наметах.

Загальні втрати з початку масштабної операції Ізраїлю, розпочатої у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, досягли 71 000 осіб. Значна частина території сектору Гази перетворена на руїни, а ізраїльські війська наразі контролюють понад половину анклаву. 

План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу14.01.26, 20:17 • 3894 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Сутички
Ізраїль
ЮНІСЕФ
Сектор Газа