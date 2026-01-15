Цены на Guinness растут: как подорожание повлияет на пабы

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 3040 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину - ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 9624 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 39683 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 52122 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 30189 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 30640 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49409 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40357 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41186 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35311 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 28494 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 18129 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 26390 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 34874 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 15476 просмотра
публикации
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 34961 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 39683 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 52122 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 55174 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 68031 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталья Калмыкова
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 18191 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 41813 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 75719 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 66821 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 70894 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

Цены на Guinness растут: как подорожание повлияет на пабы

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Diageo повышает оптовые цены на Guinness Draught на 5,2% с 1 апреля, что приведет к подорожанию для пабов. Повышение не коснется других напитков компании, включая Tequila Casamigos, Baileys и Guinness 0.0.

Цены на Guinness растут: как подорожание повлияет на пабы

Производитель Diageo повышает оптовые цены на Guinness, и уже с 1 апреля пабы вынуждены будут поднять стоимость легендарного пенного. Это изменение коснется Guinness Draught, тогда как другие напитки компании останутся без изменений. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что стоимость Guinness Draught вырастет на 5,2%, примерно на 4 пенса за пинту, а рекомендуемая цена стандартной бутылки Smirnoff объемом 70 мл повысится на 13 пенсов.

Напитки брендов Tequila Casamigos, Baileys, Guinness 0.0, Guinness Microdraught и Guinness Draught в банках повышения цен не коснутся.

Представитель Diageo заявил, что компании приходится "тщательно управлять ростом затрат на ведение бизнеса", и подчеркнул, что повышение цен было минимальным.

Это повышение позволяет Diageo продолжать инвестировать в наши бренды, чтобы предлагать на рынок высококачественный стаут и спиртные напитки, а также поддерживать инициативы для совместного роста наших клиентов в сфере гостеприимства

- добавил представитель компании.

Для пабов это стало очередным ударом, ведь они с нетерпением ждут от правительства деталей пакета поддержки отрасли.

Им грозит повышение бизнес-ставок в апреле, о котором объявлено в бюджете, хотя, по данным источников, повышение может быть отменено.

Coca-Cola готовит продажу крупнейшей сети кофеен в Британии, несмотря на возможные многомиллиардные убытки – SkyNews24.08.25, 01:20 • 5394 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Государственный бюджет
Бренд