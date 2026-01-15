Цены на Guinness растут: как подорожание повлияет на пабы

Производитель Diageo повышает оптовые цены на Guinness, и уже с 1 апреля пабы вынуждены будут поднять стоимость легендарного пенного. Это изменение коснется Guinness Draught, тогда как другие напитки компании останутся без изменений. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что стоимость Guinness Draught вырастет на 5,2%, примерно на 4 пенса за пинту, а рекомендуемая цена стандартной бутылки Smirnoff объемом 70 мл повысится на 13 пенсов.

Напитки брендов Tequila Casamigos, Baileys, Guinness 0.0, Guinness Microdraught и Guinness Draught в банках повышения цен не коснутся.

Представитель Diageo заявил, что компании приходится "тщательно управлять ростом затрат на ведение бизнеса", и подчеркнул, что повышение цен было минимальным.

Это повышение позволяет Diageo продолжать инвестировать в наши бренды, чтобы предлагать на рынок высококачественный стаут и спиртные напитки, а также поддерживать инициативы для совместного роста наших клиентов в сфере гостеприимства - добавил представитель компании.

Для пабов это стало очередным ударом, ведь они с нетерпением ждут от правительства деталей пакета поддержки отрасли.

Им грозит повышение бизнес-ставок в апреле, о котором объявлено в бюджете, хотя, по данным источников, повышение может быть отменено.

