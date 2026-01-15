Diageo підвищує ціни на Guinness: паби готуються до подорожчання

$43.180.08
14:15 • 2674 перегляди
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 8928 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 39210 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 51622 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 29959 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30530 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49284 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40290 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41113 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35261 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 28294 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 17871 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 26197 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 34561 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 15285 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 34569 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 39210 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 51622 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 54997 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 67822 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталія Калмикова
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Чернігівська область
Сумська область
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 17877 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 41704 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 75611 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 66721 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 70800 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-29
Diageo підвищує ціни на Guinness: паби готуються до подорожчання

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Diageo підвищує оптові ціни на Guinness Draught на 5,2% з 1 квітня, що призведе до подорожчання для пабів. Підвищення не торкнеться інших напоїв компанії, включаючи Tequila Casamigos, Baileys та Guinness 0.0.

Diageo підвищує ціни на Guinness: паби готуються до подорожчання

Виробник Diageo підвищує оптові ціни на Guinness, і вже з 1 квітня паби змушені будуть підняти вартість легендарного пінного. Ця зміна торкнеться Guinness Draught, тоді як інші напої компанії залишаться без змін. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вартість Guinness Draught зросте на 5,2%, приблизно на 4 пенси за пінту, а рекомендована ціна стандартної пляшки Smirnoff об’ємом 70 мл підвищиться на 13 пенсів.

Напої брендів Tequila Casamigos, Baileys, Guinness 0.0, Guinness Microdraught і Guinness Draught у банках підвищення цін не торкнеться.

Представник Diageo заявив, що компанії доводиться "ретельно керувати зростанням витрат на ведення бізнесу", і підкреслив, що підвищення цін було мінімальним.

Це підвищення дозволяє Diageo продовжувати інвестувати у наші бренди, щоб пропонувати на ринок високоякісний стаут і спиртні напої, а також підтримувати ініціативи для спільного зростання наших клієнтів у сфері гостинності

- додав представник компанії.

Для пабів це стало черговим ударом, адже вони з нетерпінням чекають від уряду деталей пакету підтримки галузі.

Їм загрожує підвищення бізнес-ставок у квітні, про яке оголошено у бюджеті, хоча, за даними джерел, підвищення може бути скасоване.

Coca-Cola готує продаж найбільшої мережі кавʼярень у Британії, попри можливі багатомільярдні збитки – SkyNews24.08.25, 01:20 • 5392 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Державний бюджет
Бренд