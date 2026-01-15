Diageo підвищує ціни на Guinness: паби готуються до подорожчання

Виробник Diageo підвищує оптові ціни на Guinness, і вже з 1 квітня паби змушені будуть підняти вартість легендарного пінного. Ця зміна торкнеться Guinness Draught, тоді як інші напої компанії залишаться без змін. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вартість Guinness Draught зросте на 5,2%, приблизно на 4 пенси за пінту, а рекомендована ціна стандартної пляшки Smirnoff об’ємом 70 мл підвищиться на 13 пенсів.

Напої брендів Tequila Casamigos, Baileys, Guinness 0.0, Guinness Microdraught і Guinness Draught у банках підвищення цін не торкнеться.

Представник Diageo заявив, що компанії доводиться "ретельно керувати зростанням витрат на ведення бізнесу", і підкреслив, що підвищення цін було мінімальним.

Це підвищення дозволяє Diageo продовжувати інвестувати у наші бренди, щоб пропонувати на ринок високоякісний стаут і спиртні напої, а також підтримувати ініціативи для спільного зростання наших клієнтів у сфері гостинності - додав представник компанії.

Для пабів це стало черговим ударом, адже вони з нетерпінням чекають від уряду деталей пакету підтримки галузі.

Їм загрожує підвищення бізнес-ставок у квітні, про яке оголошено у бюджеті, хоча, за даними джерел, підвищення може бути скасоване.

Coca-Cola готує продаж найбільшої мережі кавʼярень у Британії, попри можливі багатомільярдні збитки – SkyNews