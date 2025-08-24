Coca-Cola готує продаж найбільшої мережі кавʼярень у Британії, попри можливі багатомільярдні збитки – SkyNews

Компанія Coca-Cola готує продаж Costa, найбільшої мережі кав'ярень Великої Британії, через понад шість років після придбання бізнесу, метою якого є зменшення залежності від солодких безалкогольних напоїв. Про це повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Зазначається, що Coca-Cola співпрацює з банківським сектором для проведення попередніх переговорів щодо продажу Costa.

Інвестиційний банк Lazard був залучений компанією для аналізу варіантів розвитку бізнесу та оцінки зацікавленості потенційних покупців. Орієнтовні пропозиції мають бути подані на початку осені, хоча одне джерело застерегло, що Coca-Cola ще може вирішити не продовжувати продаж.

Costa торгує у понад 2000 магазинах у Великій Британії та понад 3000 у всьому світі. В компанії працює 35 000 осіб по всьому світу