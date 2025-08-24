Coca-Cola готує продаж найбільшої мережі кавʼярень у Британії, попри можливі багатомільярдні збитки – SkyNews
Coca-Cola розглядає продаж мережі кав'ярень Costa, придбаної шість років тому. Початкові переговори вже проведені, можлива вартість продажу становить 2 млрд фунтів стерлінгів.
Компанія Coca-Cola готує продаж Costa, найбільшої мережі кав'ярень Великої Британії, через понад шість років після придбання бізнесу, метою якого є зменшення залежності від солодких безалкогольних напоїв. Про це повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Зазначається, що Coca-Cola співпрацює з банківським сектором для проведення попередніх переговорів щодо продажу Costa.
Початкові переговори вже проведені з невеликою кількістю потенційних покупців, включаючи приватні інвестиційні компанії
Інвестиційний банк Lazard був залучений компанією для аналізу варіантів розвитку бізнесу та оцінки зацікавленості потенційних покупців. Орієнтовні пропозиції мають бути подані на початку осені, хоча одне джерело застерегло, що Coca-Cola ще може вирішити не продовжувати продаж.
Costa торгує у понад 2000 магазинах у Великій Британії та понад 3000 у всьому світі. В компанії працює 35 000 осіб по всьому світу
ЗМІ вказує, що продаж може призвести до багатомільярдних збитків у розмірі 3,9 млрд фунтів стерлінгів, які Coca-Cola погодилася заплатити за придбання Costa у Whitbread, власника мережі готелів Premier Inn, що котирується на Лондонській фондовій біржі, у 2018 році. За даними джерел, Costa тепер може коштувати лише 2 млрд фунтів стерлінгів у процесі продажу.
Видання додає, що гарячі напої – один з небагатьох сегментів загального ринку напоїв, де Coca-Cola не має глобального бренду. При цьому звіти показують, що у 2023 році – останньому році, за який доступні окремі результати – кавова мережа зафіксувала дохід у розмірі 1,22 млрд фунтів стерлінгів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що переконав компанію Coca-Cola використовувати тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу в напоях для американського ринку. Ця ініціатива є частиною програми адміністрації Трампа "Зробимо Америку знову здоровою".
