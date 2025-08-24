$41.220.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Coca-Cola готовит продажу крупнейшей сети кофеен в Британии, несмотря на возможные многомиллиардные убытки – SkyNews

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Coca-Cola рассматривает продажу сети кофеен Costa, приобретенной шесть лет назад. Начальные переговоры уже проведены, возможная стоимость продажи составляет 2 млрд фунтов стерлингов.

Coca-Cola готовит продажу крупнейшей сети кофеен в Британии, несмотря на возможные многомиллиардные убытки – SkyNews

Компания Coca-Cola готовит продажу Costa, крупнейшей сети кофеен Великобритании, спустя более шести лет после приобретения бизнеса, целью которого является уменьшение зависимости от сладких безалкогольных напитков. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Coca-Cola сотрудничает с банковским сектором для проведения предварительных переговоров по продаже Costa.

Первоначальные переговоры уже проведены с небольшим количеством потенциальных покупателей, включая частные инвестиционные компании

- пишет издание.

Инвестиционный банк Lazard был привлечен компанией для анализа вариантов развития бизнеса и оценки заинтересованности потенциальных покупателей. Ориентировочные предложения должны быть поданы в начале осени, хотя один источник предостерег, что Coca-Cola еще может решить не продолжать продажу.

Costa торгует в более чем 2000 магазинах в Великобритании и более 3000 по всему миру. В компании работает 35 000 человек по всему миру

- говорится в статье.

Трамп вернул кнопку вызова диетической Coca-Cola в Овальный кабинет Белого дома21.01.25, 11:43 • 36821 просмотр

СМИ указывает, что продажа может привести к многомиллиардным убыткам в размере 3,9 млрд фунтов стерлингов, которые Coca-Cola согласилась заплатить за приобретение Costa у Whitbread, владельца сети отелей Premier Inn, котирующейся на Лондонской фондовой бирже, в 2018 году. По данным источников, Costa теперь может стоить всего 2 млрд фунтов стерлингов в процессе продажи.

Издание добавляет, что горячие напитки – один из немногих сегментов общего рынка напитков, где Coca-Cola не имеет глобального бренда. При этом отчеты показывают, что в 2023 году – последнем году, за который доступны отдельные результаты – кофейная сеть зафиксировала доход в размере 1,22 млрд фунтов стерлингов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил компанию Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в напитках для американского рынка. Эта инициатива является частью программы администрации Трампа "Сделаем Америку снова здоровой".

Coca-Cola отозвала напитки в нескольких европейских странах из-за повышенного содержания хлората28.01.25, 09:47 • 39144 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Великобритания