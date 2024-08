Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

В сети показали первый тизер второго сезона популярного сериала The Last of Us ("Последние из нас"), пишет УНН.

Детали

"HBO впервые показала, как вернется The Last of Us, и похоже, нас ждет мир боли", - отмечает издание Gizmodo.

Указано, что кадры предлагают не только новые проблески относительно того, чем занимаются Джоэл и Элли в исполнении актеров Педро Паскаля и Беллы Рамзи (по большей части переживают не лучшие времена), но и проблески новых и возвращающихся главных персонажей. "Мы также впервые видим таинственную новую фигуру Кэтрин О'Хара, которая задает Джоэлу интригующий вопрос, видимо, об Элли: "Ты причинил ей боль?", - указывает издание.