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Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ продал за неделю более 600 млн долларов: детали

Киев • УНН

 • 180 просмотра

С 21 по 25 апреля НБУ продал на межбанковском рынке 618,9 млн долларов, а купил всего 800 тысяч. Международные резервы Украины составляют 42,4 млрд долларов.

НБУ продал за неделю более 600 млн долларов: детали

Национальный банк Украины с 21 по 25 апреля продал на межбанковском валютном рынке 618,9 млн долларов, купил при этом 800 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает УНН.

Детали

С 21 по 25 апреля 2025 года НБУ продал на межбанке 618,9 млн долларов, на прошлой неделе продал 314,4 млн долларов. При этом, за неделю НБУ купил 800 000 долларов.

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Дополнение

Международные резервы Украины на начало апреля составили 42,4 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 5,6%, на фоне уменьшения продажи валюты, сообщили в Национальном банке Украины.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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