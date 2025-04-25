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НБУ: инфляция выросла до 14,6% в марте, однако тенденция к замедлению уже заметна

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

В марте 2025 года потребительская инфляция выросла до 14,6% из-за слабых урожаев и высокого спроса. Ожидается снижение инфляции до 8,7% к концу 2025 года благодаря мерам НБУ.

НБУ: инфляция выросла до 14,6% в марте, однако тенденция к замедлению уже заметна

В марте 2025 года потребительская инфляция в Украине выросла до 14,6% в годовом измерении, что несколько выше январского прогноза. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины, передает УНН.

Детали

"В течение I квартала 2025 года потребительская инфляция ожидаемо росла - в марте она ускорилась до 14.6% г/г (по сравнению с 12.0% г/г в декабре 2024 года). Такие темпы незначительно опережали прогноз НБУ в Инфляционном отчете за январь 2025 года", - говорится в отчете.

Как сообщается, основной причиной роста цен оставалось низкое внутреннее предложение продовольствия из-за слабых прошлогодних урожаев. В то же время влияние этого фактора в основном реализовалось еще в конце прошлого года и сейчас наблюдаются его остаточные эффекты, отметили в регуляторе.

"Действие этих эффектов будет постепенно исчерпываться благодаря расширению предложения, учитывая поступление новых урожаев, в частности тепличной продукции и продукции домохозяйств", - сообщает НБУ.

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В то же время фундаментальные факторы инфляции, как указано, сохраняются: базовая инфляция выросла до 12,4% г/г в марте (с 10,7% в декабре). Ее, по данным НБУ, подпитывают рост производственных затрат бизнеса из-за войны - в частности на зарплаты и энергоресурсы, а также высокий потребительский спрос. Подорожание услуг стало дополнительным свидетельством внутреннего ценового давления.

Инфляция в годовом измерении умеренно будет расти в течение ближайших месяцев из-за низкой базы сравнения прошлого года, однако инфляционный импульс уже почти исчерпался... Летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг. Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала 2025 года и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем

- говорится в отчете.

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По информации, фундаментальное инфляционное давление будет постепенно утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшения ситуации с поставками электроэнергии и более умеренного давления со стороны рынка труда. Кроме того, дополнительным фактором будет снижение цен на нефть вследствие охлаждающего влияния на глобальную экономику торговых противостояний, отметили в Нацбанке.

В результате инфляция в конце 2025 года снизится до 8.7%, а в 2026 году - до цели 5%

- указали в НБУ.

Напомним 

Ранее Государственная служба статистики сообщала, что в марте 2025 года инфляция составила 1,5%, с начала года - 3,5%. Больше всего выросли цены на яйца (18%), одежду, обувь (13%), фрукты (до 6,6%).

Алина Волянская

Алина Волянская

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