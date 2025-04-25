НБУ: інфляція зросла до 14,6% у березні, проте тенденція до сповільнення вже помітна

У березні 2025 року споживча інфляція в Україні зросла до 14,6% у річному вимірі, що дещо вище за січневий прогноз. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України, передає УНН.

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"Упродовж І кварталу 2025 року споживча інфляція очікувано зростала - у березні вона пришвидшилася до 14.6% р/р (порівняно з 12.0% р/р у грудні 2024 року). Такі темпи незначно випереджали прогноз НБУ в Інфляційному звіті за січень 2025 року", - ідеться в звіті.

Як повідомляється, основною причиною зростання цін залишалася низька внутрішня пропозиція продовольства через слабкі торішні врожаї. Водночас вплив цього чинника здебільшого реалізувався ще наприкінці минулого року і наразі спостерігаються його залишкові ефекти, зазначили у регуляторі.

"Дія цих ефектів поступово вичерпуватиметься завдяки розширенню пропозиції з огляду на надходження нових урожаїв, зокрема тепличної продукції та продукції домогосподарств", - повідомляє НБУ.

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Водночас фундаментальні чинники інфляції, як вказано, зберігаються: базова інфляція зросла до 12,4% р/р у березні (з 10,7% у грудні). Її, за даними НБУ, підживлюють зростання виробничих витрат бізнесу через війну - зокрема на зарплати та енергоресурси, а також високий споживчий попит. Подорожчання послуг стало додатковим свідченням внутрішнього цінового тиску.

Інфляція в річному вимірі помірно зростатиме протягом найближчих місяців через низьку базу порівняння минулого року, проте інфляційний імпульс уже майже вичерпався… Улітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з III кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі - ідеться в звіті.

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За інформацією, фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці. Окрім того, додатковим чинником буде зниження цін на нафту внаслідок охолоджувального впливу на глобальну економіку торговельних протистоянь, зазначили у Нацбанку.

У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8.7%, а у 2026 році - до цілі 5% - вказали у НБУ.

Нагадаємо

Раніше Державна служба статистики повідомляла, що березні 2025 року інфляція становила 1,5%, з початку року - 3,5%. Найбільше зросли ціни на яйця (18%), одяг, взуття (13%), фрукти (до 6,6%).