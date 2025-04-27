НБУ продав за тиждень понад 600 млн доларів: деталі
Київ • УНН
З 21 по 25 квітня НБУ продав на міжбанківському ринку 618,9 млн доларів, а купив лише 800 тисяч. Міжнародні резерви України становлять 42,4 млрд доларів.
Національний банк України з 21 по 25 квітня продав на міжбанківському валютному ринку 618,9 млн доларів купив при цьому 800 000 доларів. Про це свідчать дані на сайті НБУ, передає УНН.
Деталі
З 21 по 25 квітня 2025 року НБУ продав на міжбанку 618,9 млн доларів минулого тижня продав 314,4 млн доларів. При цьому, за тиждень НБУ купив 800 000 доларів.
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