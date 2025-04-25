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Нацбанк обновил оценку быстрого завершения активных боевых действий в Украине

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Нацбанк обновил оценку быстрого завершения боевых действий, сохраняя позитивный риск достижения мира. Шансы на это оцениваются менее 15%, что улучшит перспективы экономики.

Нацбанк обновил оценку быстрого завершения активных боевых действий в Украине

Сохраняется положительный риск относительно быстрого достижения справедливого мира для Украины усилиями международного сообщества, что существенно улучшит перспективы восстановления экономики.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Инфляционный отчет за апрель 2025 года" Нацбанка. 

Нацбанк не дает прогнозов относительно продолжительности войны, однако оценивает риски для экономики. Риски для прогноза НБУ снова включают шансы быстрого завершения боевых действий. По сравнению с макропрогнозом за январь они не изменились – менее 15%.

НБУ предполагает постепенную нормализацию условий безопасности на прогнозном горизонте. Ход полномасштабной войны остается основным риском прогноза.

Нацбанк отмечает, что основным предположением этого макропрогноза является постепенная нормализация экономической деятельности в течение следующих лет.

Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования прежде всего будет зависеть от характера и продолжительности войны, а также результатов усилий по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине.

Продолжающаяся война генерирует риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств, что ограничивает возможности быстрого экономического роста. Военные риски для Украины также усиливаются ростом геополитической напряженности в мире. 

В то же время сохраняется и положительный риск относительно быстрого достижения справедливого мира для Украины усилиями международного сообщества, что существенно улучшит перспективы восстановления экономики. Предполагается существенное уменьшение дефицита бюджета на прогнозном горизонте

- говорится в документе НБУ.

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В НБУ отмечают, что риски увеличения потребностей на поддержку обороноспособности остаются значительными  НБУ сохранил прогноз дефицита бюджета на 2025 год на уровне 19% ВВП (без учета грантов в доходах), который будет профинансирован прежде всего за счет внешней помощи.

Расходы бюджета будут оставаться значительными и в последующие годы, поскольку будет сохраняться необходимость поддержки обороноспособности и восстановления, а также соблюдение социальных обязательств государства. В то же время нормализация работы экономики, сокращение отдельных статей расходов и соответствующее снижение потребностей во внешнем финансировании будут способствовать сокращению дефицита бюджета до около 7% ВВП в 2027 году

- информирует Нацбанк.

Однако, как указывают в НБУ, остается высоким риск возникновения дополнительных финансовых потребностей сектора обороны или связанных с восстановлением критической инфраструктуры. Их финансирование с учетом номинального роста экономики может частично быть профинансировано увеличенными доходами бюджета.

Однако вполне вероятен сценарий, когда дефицит бюджета относительно ВВП сохранится на уровне предыдущего года. Значительная часть дополнительных расходов для обеспечения потребностей сектора обороны, вероятно, будет направляться на импортные товары, что расширит торговый дефицит. НБУ будет компенсировать более высокий импорт валютными интервенциями. В результате международные резервы будут ниже, однако будут оставаться достаточными для обеспечения устойчивости валютного рынка

- отмечается в документе.

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НБУ сообщает, что учитывая высокую вероятность реализации такого сценария, рекордный объем международных резервов, который заложен в прогноз по базовому сценарию, не должен считаться чрезмерным и создавать основу для неоправданного оптимизма в принятии решений по экономической политике.

В условиях направления большей части расходов на импорт рост дефицита не даст существенного толчка экономическому росту. Влияние на инфляцию также будет незначительным.  

Более высокие бюджетные расходы могут быть профинансированы за счет использования буфера международной помощи, создание которого ожидается в 2025 году. Этот буфер может быть использован как в случае увеличения потребностей обороны в 2025 году, так и для финансирования дополнительного дефицита бюджета в последующие годы. 

- указывается в документе.

"Увеличение бюджетного дефицита в 2025 году уменьшит переходные остатки средств правительства на следующий год, которые предусмотрены в базовом сценарии, что потребует увеличения привлечений в последующие годы. Ожидается, что правительство будет осуществлять поиск дополнительных источников финансирования путем мобилизации внутренних ресурсов или внешней помощи без обращения к эмиссионному финансированию дефицита бюджета", - говорится в документе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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