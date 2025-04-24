В украинских банках хранится 1,4 трлн грн вкладов физических лиц: детали

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины по состоянию на начало апреля текущего года составила 1 392,8 млрд гривен. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

Детали

По данным Фонда, из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2025 года вклады в национальной валюте составляют 892,8 млрд гривен, а в иностранной валюте – 500,0 млрд гривен.

При этом доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2025 года составила 3,2%; в структуре суммы вкладов – 11,2%. Сумма их вкладов составила 156,6 млрд гривен.

Как отметили в Фонде, вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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