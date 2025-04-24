В українських банках зберігається 1,4 трлн грн вкладів фізичних осіб: деталі

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на початок квітня поточного року склала 1 392,8 млрд гривень. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

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За даними Фонду, із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року вклади у національній валюті становлять 892,8 млрд гривень, а в іноземній валюті - 500,0 млрд гривень.

При цьому частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%; в структурі суми вкладів – 11,2%. Сума їх вкладів склала 156,6 млрд гривень.

Як зазначили у Фонді, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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