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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

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В українських банках зберігається 1,4 трлн грн вкладів фізичних осіб: деталі

Київ • УНН

 • 1564 перегляди

Загальна сума вкладів фізичних осіб в банках України на початок квітня 2025 року склала 1 392,8 млрд гривень, з яких 892,8 млрд – у національній валюті.

В українських банках зберігається 1,4 трлн грн вкладів фізичних осіб: деталі

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на початок квітня поточного року склала 1 392,8 млрд гривень. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

Деталі

За даними Фонду, із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року вклади у національній валюті становлять 892,8 млрд гривень, а в іноземній валюті - 500,0 млрд гривень.

При цьому частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%; в структурі суми вкладів – 11,2%. Сума їх вкладів склала 156,6 млрд гривень.

Як зазначили у Фонді, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й16.04.25, 11:09 • 204867 переглядiв

Євген Устименко

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