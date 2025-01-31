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НБУ вперше оцінив ймовірність швидкого завершення активних бойових дій

НБУ вперше оцінив ймовірність швидкого завершення активних бойових дій

Київ • УНН

 • 105730 перегляди

Національний банк України вперше оцінив ймовірність швидкого завершення активних бойових дій. Оцінка представлена вперше в Інфляційному звіті НБУ на тлі збереження воєнних ризиків.

Національний банк України вперше представив оцінку ймовірності швидкого завершення активних бойових дій, визначивши її на рівні менше ніж 15%, пише УНН з посиланням на Інфляційний звіт НБУ.

Деталі

"Воєнні ризики для України зберігаються на тлі геополітичної напруженості у світі. Водночас є ймовірність того, що зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на досягнення домовленостей щодо справедливого та тривалого миру для України, реалізуються в близькій перспективі", - ідеться в звіті.

Водночас, згідно з доданою у звіті таблицею, імовірність "швидкого закінчення активних бойових дій" НБУ оцінює менше ніж 15%.

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Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться тоді, коли Україна зможе вибороти для себе справедливий мир, а росія понесе відповідальність. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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