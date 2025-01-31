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Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
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Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

Киев  •  УНН

 • 16946 просмотра

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Национальный банк Украины впервые оценил вероятность быстрого завершения активных боевых действий. Оценка представлена впервые в Инфляционном отчете НБУ на фоне сохранения военных рисков.

Национальный банк Украины впервые представил оценку вероятности быстрого завершения активных боевых действий, определив ее на уровне менее 15%, пишет УНН со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ.

Детали

«Военные риски для Украины сохраняются на фоне геополитической напряженности в мире. В то же время есть вероятность того, что усилия международного сообщества, направленные на достижение договоренностей по справедливому и длительному миру для Украины, реализуются в близкой перспективе», - говорится в отчете.

В то же время, согласно приложенной в отчете таблице, вероятность «быстрого окончания активных боевых действий» НБУ оценивает менее 15%.

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Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а россия понесет ответственность. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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