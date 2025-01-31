НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий
Киев • УНН
Национальный банк Украины впервые оценил вероятность быстрого завершения активных боевых действий. Оценка представлена впервые в Инфляционном отчете НБУ на фоне сохранения военных рисков.
Национальный банк Украины впервые представил оценку вероятности быстрого завершения активных боевых действий, определив ее на уровне менее 15%, пишет УНН со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ.
Детали
«Военные риски для Украины сохраняются на фоне геополитической напряженности в мире. В то же время есть вероятность того, что усилия международного сообщества, направленные на достижение договоренностей по справедливому и длительному миру для Украины, реализуются в близкой перспективе», - говорится в отчете.
В то же время, согласно приложенной в отчете таблице, вероятность «быстрого окончания активных боевых действий» НБУ оценивает менее 15%.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а россия понесет ответственность.