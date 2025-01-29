“Коли Україна зможе вибороти для себе справедливий мир”: Зеленський назвав умову для закінчення війни
Київ • УНН
Президент України заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли буде досягнуто справедливого миру. За його словами, агресор має понести відповідальність за скоєні злочини.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться тоді, коли Україна зможе вибороти для себе справедливий мир, а росія понесе відповідальність. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів та захисниками України, передає УНН.
В той момент, коли Україна зможе вибороти для себе справедливий мир. В цьому багато всього. Хтось по-різному до цього ставиться. Передусім, справедливий мир має бути таким, щоб не забути усіх тих, кого з нами немає, бо вони віддали життя. Обов'язково повинна бути справедлива відповідальність за все, що скоєно державою-агресором. Коли у нас це буде, коли ми зможемо це гарантувати, тоді закінчиться війна
Він наголосив, що перехід до дипломатичного вирішення конфлікту – це не остаточне закінчення війни.
Так у нас було. Пам'ятаєте, був заморожений конфлікт після окупації Криму і частково українського сходу, Донецької та Луганської областей. Так було і це призвело до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що війна не була закінчена. Тому дуже важливо нам в цей раз вистояти до кінця
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський сказав, що риторика президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора володимира путіна про переговори про припинення війни чи зіткнення з великим економічним тиском "справедлива та чесна".