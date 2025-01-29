“Коли Україна зможе вибороти для себе справедливий мир”: Зеленський назвав умову для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться тоді, коли Україна зможе вибороти для себе справедливий мир, а росія понесе відповідальність. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів та захисниками України, передає УНН.

В той момент, коли Україна зможе вибороти для себе справедливий мир. В цьому багато всього. Хтось по-різному до цього ставиться. Передусім, справедливий мир має бути таким, щоб не забути усіх тих, кого з нами немає, бо вони віддали життя. Обов'язково повинна бути справедлива відповідальність за все, що скоєно державою-агресором. Коли у нас це буде, коли ми зможемо це гарантувати, тоді закінчиться війна - сказав Зеленський.

Він наголосив, що перехід до дипломатичного вирішення конфлікту – це не остаточне закінчення війни.

Так у нас було. Пам'ятаєте, був заморожений конфлікт після окупації Криму і частково українського сходу, Донецької та Луганської областей. Так було і це призвело до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що війна не була закінчена. Тому дуже важливо нам в цей раз вистояти до кінця – додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сказав, що риторика президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора володимира путіна про переговори про припинення війни чи зіткнення з великим економічним тиском "справедлива та чесна".