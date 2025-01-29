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"Когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир": Зеленский назвал условие для окончания войны

"Когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир": Зеленский назвал условие для окончания войны

Киев  •  УНН

 • 10637 просмотра

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Президент Украины заявил, что война закончится только тогда, когда будет достигнут справедливый мир. По его словам, агрессор должен понести ответственность за совершенные преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а россия понесет ответственность. Об этом Зеленский заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и защитниками Украины, передает УНН.

В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. В этом много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего, справедливый мир должен быть таким, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, потому что они отдали жизнь. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором. Когда у нас это будет, когда мы сможем это гарантировать, тогда закончится война 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что переход к дипломатическому решению конфликта - это не окончательное окончание войны.

Так у нас было. Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично украинского востока, Донецкой и Луганской областей. Так было и это привело к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что война не была закончена. Поэтому очень важно нам в этот раз выстоять до конца 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что риторика президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора владимира путина о переговорах о прекращении войны или столкновении с большим экономическим давлением "справедливая и честная".

Павел Башинский

Павел Башинский

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