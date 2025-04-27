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За сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений: россияне били по Черниговской, Сумской, Харьковской областях - Генштаб

Киев • УНН

 • 224 просмотра

27 апреля на фронте произошло 69 боевых столкновений. Враг нанес удары по Черниговщине, Сумщине и Харьковщине, а также активно атаковал на Купянском, Лиманском, Покровском направлениях.

За сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений: россияне били по Черниговской, Сумской, Харьковской областях - Генштаб

С начала суток, 27 апреля, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 69. Оккупанты нанесли удары по районам Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Враг ударил из артиллерии по населенным пунктам Середина Буда, Старая Гута, Новая Гута, Белая Береза, Ясная Поляна, Возрожденівське. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Семеновка, Миропольское, Марьине, Угроиды, Великий Прикол.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили девять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочков, Белой Горы, еще четыре атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки и Торецка.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Богатырь и в направлении Алексеевки, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказались Константиновка и Звезда.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и в направлении Одрадного, две атаки до сих пор продолжаются. Новополь подвергся авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Орехов, Малая Токмачка и Приморское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку. Авиаудару подвергся город Херсон.

На курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив две КАБ, совершил 140 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудар по Константиновке: трое погибших, четверо раненых - ОВА 27.04.25, 17:04 • 1094 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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